الصحف الإماراتية.. السعودية تعلق الرحلات الدولية.. أوروبا تعزل بريطانيا بسبب سلالة كورونا الجديدة.. انقسام داخل حكومة الوفاق الليبية

*أوروبا تعزل بريطانيا بسبب سلالة كورونا الجديدة

*السعودية تعلق جميع الرحلات الدولية

*انقسام داخل حكومة الوفاق الليبية





سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الإثنين، الضوء على أهم الموضوعات المتعلقة بالشأن الإماراتي، والإقليمي، والدولي، كما أبرزت أهم الموضوعات في الشأن المصري.





البداية من صحيفة البيان، أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات مرسومًا بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2020 بشأن الصحة العامة، نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.





ومن مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل 664 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 29 حالة وفاة.





وإلى ليبيا، تلاحقت خلال الساعات الأخيرة، عديد المؤشرات التي تكشف عن انقسام داخل الأجهزة الأمنية والميليشياوية لحكومة الوفاق الليبية يعكس حالة الصراع القائمة بين أطراف داعمة، وأخرى معرقلة للاتفاق العسكري والحل السياسي، ويفضح الدور التركي في الإطاحة بطموحات الليبيين في الوصول إلى مخرج من نفق حرب السنوات العشر.





فيما مع تراجع طفيف في التحركات التركية العلنية أقلها في ليبيا، بالتزامن مع التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال جولات الحوار المتعددة برعاية الأمم المتحدة أخيرًا، لا تزال اليونان ترصد التحركات التركية قبالة سواحلها، وفي الأراضي الليبية، ساعية إلى منع أنقرة من إقامة قاعدة عسكرية رسمية.





ومن الكويت، نعى الديوان الأميري الكويتي، الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح، وزير الدفاع السابق، الذي وافته المنية عن عمر ناهز 72 عامًا. وذكر بيان صادر عن الديوان الأميري، أوردته وكالة الأنباء الكويتية، أن جثمان الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح سيوارى الثرى صباح اليوم.





ومن السعودية، كشفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن إجمالي المعتمرين والمصلين الذين تم تفويجهم منذ بدء العودة التدريجية للعمرة والصلاة بعد جائحة كورونا حتى أول أمس السبت.





ومن ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة السعودية استمرار تسجيل أعداد منخفضة في الإصابات بفيروس "كورونا" في المملكة مسجلة 162 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.





ومن العراق، أعلن الجيش العراقي والسفارة الأمريكية أن ما لا يقل عن ثمانية صواريخ كاتيوشا سقطت في المنطقة الخضراء شديدة التحصين بالعاصمة بغداد في هجوم استهدف السفارة مما أسفر عن إلحاق أضرار طفيفة بالمجمع.





وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، الاثنين، قوله إنه بناءً على ما رفعته وزارة الصحة عن انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) في عدد من الدول، وحتى تتضح معلومات طبية عن طبيعة هذا الفيروس، ورغبةً في اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.





تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين - إلا في الحالات الاستثنائية - مؤقتًا لمدة أسبوع، قابلة للتمديد أسبوعًا آخر، ما عدا الرحلات الأجنبية الموجودة حاليًا في أراضي المملكة، فيسمح لها بالمغادرة.





ومن أوروبا، أعلنت بريطانيا، أمس الأحد، أنها فقدت السيطرة على الطفرة الجديدة من فيروس «كوفيد 19»، في محاولة لتبرير إجراءات الإغلاق في لندن وأجزاء من إنجلترا. وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك: «علينا استعادة السيطرة على الوضع والطريقة الوحيدة للقيام بذلك كانت تقييد التواصل الاجتماعي. سيكون من الصعب جدًا إبقاؤها تحت السيطرة إلى حين أن يتم توزيع لقاح».





ومن صحيفة الاتحاد، قالت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، إنها ستطلب مجددا من المحكمة العليا إلغاء نتائج الانتخابات التي أجريت في الثالث من نوفمبر وذلك في أحدث مساعي الحملة لإبطال العملية الانتخابية والتشكيك في شرعية فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.



