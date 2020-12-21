بفستان ملفت.. ميرهان حسين تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة





تألقت ميرهان حسين في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستانا قصيرا للغاية و ذا أكمام مكشوفة باللون البينك واتسم التصميم بأنه مصنوع من القماش المطرز بالكامل و نسقت معه جاكيت طويل بنفس اللون، وقد حمل التصميم توقيع مصمم الأزياء مهند كوجاك.





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ظهرت ميرهان حسين حافية القدمين، و تزينت ببعض الإكسسوارات العصرية و البسيطة المتناسقة مع إطلالتها، وقد نالت صورها إعجاب متابعيه على الأنستجرام.





أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ميرهان حسين على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ولم تتكلف في استخجام مساحيق التجميل وبدت بجمالها الطبيعي.







