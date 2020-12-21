ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بفستان ملفت.. ميرهان حسين تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 08:08 ص
ميرهان حسين
ميرهان حسين
Advertisements
هاجر هانئ
حرصت الفنانة ميرهان حسين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت ميرهان حسين في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستانا قصيرا للغاية و ذا أكمام مكشوفة باللون البينك واتسم التصميم بأنه مصنوع من  القماش المطرز بالكامل و نسقت معه جاكيت طويل بنفس اللون، وقد حمل التصميم توقيع مصمم الأزياء مهند كوجاك.

اقرأ إيضا...

ظهرت ميرهان حسين حافية القدمين، و تزينت ببعض الإكسسوارات العصرية و البسيطة المتناسقة مع إطلالتها، وقد نالت صورها إعجاب متابعيه على الأنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ميرهان حسين على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ولم تتكلف في استخجام مساحيق التجميل وبدت بجمالها الطبيعي.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بملابس صيفية.. أسما شريف منير تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

حافية القدمين.. ريم مصطفى تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

بدون مكياج.. إنجي المقدم تتألق بإطلالة صيفية على البحر

لن تتوقع .. سعر خيالي لـ جاكيت ياسمين صبري في أحدث ظهور لها

بـ فستان أسود.. ميرهان حسين تبرز جمالها بصورة سيلفي

بدون مكياج.. ميرهان حسين تتألق في أحدث ظهور لها

ترشيحاتنا

أخبار الفن| أزمات في حياة نجلاء فتحي.. تفاصيل خلاف هاني شاكر وحمو بيكا

فضل قراءة سورة يس 7 مرات لفك السحر وجلب الحبيب .. هل حقيقة أم اعتقاد خاطئ؟

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 20-12-2020

خسارة تجاوزت 10 آلاف جنيه.. أب يقع ضحية عملية نصب بسبب بلاي ستيشن 5

شوف محافظتك.. أماكن سقوط الأمطار بداية من اليوم وحتى السبت المقبل

أخبار الرياضة.. بشرى لجماهير الأهلي عن مباراة سونديب.. إسماعيل يوسف يرد على تصريحات كهربا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حصد مليوني مشاهدة.. تصرف إنساني من شاب تجاه مشرد كاد يتجمد بردًا

بفستان ملفت.. ميرهان حسين تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

سكانها لاذوا بالفرار.. قصة مسنة عاشت بمفردها في قرية مهجورة لمدة 47 عامًا