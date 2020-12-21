سلطنة عمان تعلن موعد استلام أول دفعة من لقاح فايزر

أعلنت سلطنة عمان، اليوم الاثنين، أنه تم تحديد يوم الأربعاء المقبل موعدا لاستلام أول دفعة من لقاح فايزر.





وكانت وزارة الصحة العمانية قد أصدرت ترخيصا، الثلاثاء الماضي، لاستيراد لقاح "فايزر-بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا وذلك للاستخدام الطارئ للوقاية من المرض.





وقالت الصحة العمانية إن "وزارة الصحة ممثلة بالمديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية تُصدر ترخيصًا لاستيراد لقاح /فايزر بايونتيك/كوفيد 19 للاستخدام الطارئ للوقاية من فيروس كورونا المستجد للفئة العمرية من 16 عامًا فما فوق".





وحتى الآن، وصل إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 127667 إصابة، من بينها 1488 حالة وفاة.



