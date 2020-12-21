بسبب حضانة ابنتهما .. رجل يكسر ذراع طفلته بعد خناقة مع طليقته





حسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن باركر البالغ من العمر 35 عاما، أصيب بجروح في يده و ذراعه أثناء ضربه لطليقته التي حضرت إلى منزله لأخذ طفلتهما حيث طلب منها أن تتركها فرفضت فقام بضربها حتى أصيبت بجرح غائر في رأسها .





وفقا لما ورد في التقرير الطبي ، فإن الطفلة الصغيرة أصيبت بكسر في ذراعها الايسر، و أصيبت والدتها بجرح غائر في مقدمة رأسها نتيجة ضربها بآلة حادة فيها يعتقد أنها سكين أو مطرقة .





ألقت الشرطة القبض على باركر، و حكمت المحكمة عليه بسبع سنوات في السجن بسبب إصابة إبنته و طليقته و غرامة مالية كبيرة لما تسبب فيه من أضرار بالغة للأم و طفلتها .

اصيبت طفلة بالغة من العمر عامين بكسر في ذراعها بعد عراك دامي حدث بين والدها و والدتها بسبب حضانة الطفلة و عدم سماح الام لطليقها أن يأخذها و ينقل حضانتها له .