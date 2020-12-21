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منوعات

بسبب حضانة ابنتهما .. رجل يكسر ذراع طفلته بعد خناقة مع طليقته

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 10:58 ص
صدى البلد
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مريم صليب
اصيبت طفلة بالغة من العمر عامين بكسر في ذراعها بعد عراك دامي حدث بين والدها و والدتها بسبب حضانة الطفلة و عدم سماح الام لطليقها أن يأخذها و ينقل حضانتها له . 

حسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن  باركر البالغ من العمر 35 عاما، أصيب بجروح في يده و ذراعه أثناء ضربه لطليقته التي حضرت إلى منزله لأخذ طفلتهما حيث طلب منها أن تتركها فرفضت فقام بضربها حتى أصيبت بجرح غائر في رأسها . 

وفقا لما ورد في التقرير الطبي ، فإن الطفلة الصغيرة أصيبت بكسر في ذراعها الايسر، و أصيبت والدتها بجرح غائر في مقدمة رأسها نتيجة ضربها بآلة حادة فيها يعتقد أنها سكين أو مطرقة . 

ألقت الشرطة القبض على باركر، و حكمت المحكمة عليه بسبع سنوات في السجن بسبب إصابة إبنته و طليقته و غرامة مالية كبيرة لما تسبب فيه من أضرار بالغة للأم و طفلتها . 
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