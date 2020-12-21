قبل نهاية العام.. أسعار السيارة سوزوكي 2020 في مصر

شهد سوق السيارات المصري في الفترة الأخيرة حالة من الحراك في عملية البيع والشراء ، بعد ان عاش فترة ركود كبيرة خلال الفترة الماضية بسبب اجتياح وباء كورونا المستجد COVID-19 دول العالم.





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ومع هذا التعافي المستمر في الأسواق المصرية للسيارات ، تحاول العديد من شركات السيارات المتواجدة في السوق المصرية، عقب معاودة النشاط مرة أخرى، تقديم بعض العروض على سياراتها، في محاولة منها لجذب عملاء جدد، وبيع المخزون لديها من سيارات.





وزادت خلال الفترة الأخيرة بعض أسعار موديلات الشركات في الأسواق المصرية للسيارات، وتخفيضات في البعض الآخر كنوع من أنواع الجذب، وإعادة كسب ثقة العميل المصري مرة أخرى .





بالإضافة الى محاولة الخروج من هذه الأزمة بأفضل النتائج دون التأثير على اقتصاد هذا القطاع الهام في مصر، حيث يبحث المواطنون عن الأسعار النهائية للشركات، وبالأخص بعد التخفيضات الكبيرة على العديد من السيارات.





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ونستعرض خلال السطور التالية، أسعار القائمة الرسمية للعلامة التجارية سوزوكي في مصر موديل 2020 - 2021 في الأسواق المصرية.





سوزوكي التو

- مانيوال 2020 بسعة محرك 800 CC وبسعر 125,000 جنيه





سوزوكي اسبريسو

- مانيوال / فول اوبشن 2020 بسعة محرك 1000 CC وبسعر 145,000 جنيه

- مانيوال / فول اوبشن 2021 بسعة محرك 1000 CC وبسعر 145,900 جنيه





سوزوكي سويفت ديزاير

- اوتوماتيك / HIGHLINE 2021 بسعة محرك 1200 CC وبسعر 204,900 جنيه





سوزوكي سويفت

- اوتوماتيك 2021 بسعة محرك 1200 CC وبسعر 206,900 جنيه





سوزوكي ارتيجا

- اوتوماتيك / GLX 2021 بسعة محرك 1500 CC وبسعر 279,900 جنيه





سوزوكي سياز

- اوتوماتيك / هاى لاين 2019 بسعة محرك 1400 CC وبسعر 280,000 جنيه



