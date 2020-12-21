تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بالمستهل

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي 11.7 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 642.126 بعد مرور 15 دقيقة من بدء جلسة التداول.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.61% ليصل إلى مستوى 10714 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 3.43% ليصل إلى مستوى 2152 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.15% ليصل إلى مستوى 12905 نقطة.









ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.3% ليصل إلى مستوى 4105 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.43% ليصل إلى مستوى 2036 نقطة.



