وزير التعليم العالي يفتتح معهد النباتات الطبية والعطرية في بني سويف

من جانبه أوضح الدكتور منصور أن المعهد يساعد في تعظيم إنتاج النباتات الطبية داخل المحافظة ، ويضيف ميزة تنافسية لها، لاسيما وأن محافظة بني سويف تنتج ما يزيد عن 40% من إنتاج النباتات الطبية والعطرية ونباتات الزينة على مستوى الجمهورية ، وتتصدر مصر المرتبة الأولى عالميًا في صادرات الزيوت العطرية ، مشيدا بالتجهيزات البحثية المتطورة بالمعهد ، والتي تخدم قطاع كبير من المزارعين والمصدرين للنباتات الطبية والعطرية في محافظة بنى سويف في محافظات الصعيد التي تعتبر مركز هذه الزراعات ذات الأهمية الاقتصادية والقيمة التصديرية العالية.









وأشار الدكتور منصور أن المعهد يعتبر الأول من نوعه في هذا المجال في مصر والشرق الأوسط، وقد تم إنشاؤه ليصبح معهدا أكاديميا بحثيا متميزا ورائدا في أبحاث النباتات الطبية والعطرية على المستوى المحلى والدولي، ويستهدف طلاب الدراسات العليا ويمنح درجات الماجستير البحثي والماجستير المهني والدكتوراه، ويهدف إلى مواكبة التقدم العلمي على مستوى العالم والمساهمة في تطوير صناعة وإنتاج النباتات الطبية والعطرية والتطبيقات القائمة عليها، وتقديم الخدمات المختلفة لتلبية احتياجات المجتمع بمعايير عالمية، وتقديم حلول مبتكرة في تلك المجال، وإعداد كوادر علمية مؤهلة لتلبية احتياجات سوق العمل.





واستمع وزير التعليم العالي إلى شرح مفصل من الدكتور ممتاز حجاب عميد المعهد، حول نجهيزات المعامل و أقسام المعهد العلمية والتي تشمل قسم كيمياء النباتات ، وقسم تكنولوجياك الانتاج ، وقسم التكنولوجيا الحيوية ، وقسم المستحضرات الطبية والدوائية حيث أشاد الوزير بمستوى المعامل والتجهيزات.