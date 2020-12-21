الانتربول: قلقون من قفزة في الهجمات على شحنات لقاحات كورونا





أعلنت الشرطة الدولية "الإنتربول" أنها قلقة من قفزة ملحوظة في الهجمات على شحنات لقاحات فيروس كورونا.





يأتي ذلك بعد أن أعلن الاتحاد الأوروبي الموافقة على دفع 15,5 يورو مقابل كل جرعة من لقاح فايزر.





وقال الاتحاد الأوروبي في بيان له إن ألمانيا أكدت أن لقاح فايزر ـ بايونتيك فعال ضد السلالة الجديدة من فيروس كورونا.





وحظرت دول أوروبية دخول المسافرين من بريطانيا، حيث أعلنت الحكومة أن سلالة جديدة من فيروس كورونا أشد عدوى "خرجت عن السيطرة" هناك.





وعلقت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا وبلجيكا وأيرلندا الرحلات الجوية وسبل سفر أخرى. لكن طبيعة الإجراءات تباينت بين هذه الدول.





ويُعقد اجتماع للاتحاد الأوروبي صباح الاثنين لبحث كيفية التعامل مع الأمر على نحو أكثر تنسيقا.



