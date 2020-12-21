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تعليم

150 ألف جنيه.. فوز فريق هندسة حلوان بالمركز الثاني في مسابقة رالي السيارات الكهربائية

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 11:58 ص
مسابقة رالي للسيارات
مسابقة رالي للسيارات الكهربائية
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أعلن الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، الاثنين، فوز فريق طلاب هندسة المطرية، بالمركز الثاني، وحصوله على جائزة مالية تقدر بـ 150 ألف جنيه في مسابقة رالي للسيارات الكهربائية في موسمه الثالث، والذي افتتحه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور محمد أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية ولفيف من رجال الصناعة والاستثمار.
 
وأشاد رئيس جامعة حلوان بإبداع وابتكار أعضاء فريق كلية الهندسة، موجهًا لهم التهنئة لهذا الفوز، مؤكدا أن الجامعة تحوى نوابغ في العديد من المجالات القائمة على الإبداع والابتكار، بما يساهم في إعلاء اسم جامعة حلوان فى العديد من المحافل المحلية والدولية، مشيرا إلى أنه للعام الثالث على التوالي يشارك فريق طلاب هندسة المطرية في المسابقة.

وأفاد الدكتور محمد حسنين ربيع عميد كلية الهندسة أن مسابقة رالى تعد تجربة فريدة، حيث أنها أول مسابقة تكنولوجية يتم تنفيذها بمبادرة وتمويل أكاديمية البحث العلمي، وتعمل على تأهيل وتدريب الطلاب على التصنيع الذاتي للسيارات، تماشيًا مع رؤية مصر واستراتيجية الدولة المصرية، موضحا  أن الفريق تلقى دعمًا كبيرًا من الدكتور ماجد نجم، ما أسهم في تشجيع الطلاب على الابتكار والتنفيذ والعمل الجاد وإنجاز المهام في أسرع وقت، موضحًا أن المشاركة بين الطلاب تنمى روح المثابرة والاجتهاد والإبداع.

وأضاف أن الفريق الطلابي يضم 24 طالب من هندسة المطرية  والذى نجح فى صناعة السيارة الكهربائية المزودة بأنظمة للسرعة والتحكم والأمان وكذا تصنيع الهيكل المتعلق بالسيارة من نوع معين لمعدن يعزز  المقاومة.

في سياق متصل بلغت عدد الفرق التي سجلت في المسابقة نحو 30 فريقا استطاع 19 فريقا منهم الوصول للسباق النهائي، فيما شهدت التحضيرات الاستباقية إقامة ورش عمل على مدى شهر.

وتهدف المسابقة إلى تعظيم الاستفادة من خريجي كليات الهندسة في الجامعات المصرية، من خلال إكسابهم مهارات عملية وخبرة في مجالات التصميم والتصنيع والصيانة والتشغيل للسيارات الكهربائية، ما  من شأنه أن يعمل على إعداد كوادر بشرية قادرة على إدارة وتطوير صناعة السيارات الكهربائية في مصر ومواكبة التقدم التكنولوجي العالمي.
150 ألف جنيه.. فوز فريق هندسة حلوان بالمركز الثاني في مسابقة رالي السيارات الكهربائية
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