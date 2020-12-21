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تعليم

تبدأ 9 يناير.. محافظ شمال سيناء يعتمد جداول امتحانات الإبتدائية والإعدادية

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 12:01 م
صدى البلد
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احمد صالح
اعتمد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء ، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2020/2021 لصفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية والشهادة الإعدادية «عام ومهني»، حيث تبدأ الامتحانات يوم السبت 9يناير 2021 م موزعة حسب عدد المواد الدراسية خلال العام بكل مرحلة تعليمية.



وقد أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سمال سيناء، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول نصف العام لجميع المراحل التعليمية للعام الدراسي الجاري 2020/2021، والتي ستبدأ إعتبارًا يوم التاسع من يناير المقبل.

وصرح حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي ستبدأ يوم السبت الموافق 9 يناير المقبل وتستمر لمدة 9 أيام، .

بينما ستبدأ امتحانات النقل للمرحلة الإعدادية يوم السب الموافق 9 يناير المقبل ولمدة 10 أيام، وستبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادي ثالثة إعدادي مهني يوم الثلاثاء 12 يناير المقبل وتستمر لمدة 6 أيام، بينما ستبدأ إمتحانات إتمام الشهادة الإعدادية ثالثة إعدادي عام يوم الخميس 21 يناير وتستمر لمدة 6 أيام.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي العام، سيتم تحديدهما بمعرفة وزارة التربية والتعليم، بينما امتحانات النقل للثانوية الفنية ستبدأ يوم السبت 9 يناير المقبل ولمدة 16 يومًا.
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وأضاف حمزه رضوان ، أن امتحانات المرحلتين الابتدائية والإعدادية نقل سمعي ونقل بصري والمرحلة الثانوية نقل سمعي ستبدأ يوم السبت 16 يناير ولمدة 8 أيام، بينما تبدأ امتحانات ثالثة إعدادي أمل وثالثة إعدادي بصري يوم الخميس 21 يناير ولمدة 6 أيام.

وأوضح وكيل الوزارة، أن جميع الامتحانات العملية والشفوية لجميع الصفوف تتم قبل بدء الامتحان التحريري، مع الالتزام بالقرار الوزاري رقم 313 لسنة 2011 بشأن إعادة تنظيم التقويم التربوي الشامل.

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم ، إلى أنه لن تعقد امتحانات أيام الأربعاء 6 يناير والخميس 7 يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد، والثلاثاء 19 يناير بمناسبة عيد الغطاس والخميس 28 يناير بمناسبة عيد الشرطة.

وقد تابع حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء البث المباشر لأول منصة تعليمية لطلاب الشهادتين الاعدادية والثانوية العامة بمراكز المحافظة.

وأكد حمزه رضوان وكيل الوزارة ، على انتظام البث للحصص الافتراضية للطلاب عن طريق الامكانات التكنولوجية بمركز التطوير التعليمى بمديرية التربية والتعليم بالعريش باشراف موجهى عموم وموجهى المواد الدراسية وعدد من المعلمين الخبراء والمتخصصين فى كل مادة الذين يتولون الشرح للطلاب. 

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