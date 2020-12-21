تعطل حركة المرور.. تصادم سيارتين أعلى كوبري محرم بك بالإسكندرية

شهد كوبري محرم بك، وسط الإسكندرية، اليوم الاثنين، حادثًا مروريًا أدى إلى تعطل حركة المرور تجاه منطقة الموقف الجديد دون وقوع إصابات حتى الأن.





وقد تلقي مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية اللواء سامي غنيم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة محرم بك، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين بكوبري محرم بك دون حدوث اصابات، مما أدى الي تعطل حركة المرور لعدة ساعات.





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وعلى الفور، هرع ضباط مباحث القسم وضباط إدارة المرور الي مكان الواقعة، وقد تم فتح الطريق بعد إزالة آثار الحادث.

وبالمعاينة والفحص تبين تصادم باخري اتجاه الموقف الجديد نتيجة اختلال عجلة القيادة بسائقها مما ادي الي إتلاف السيارتين، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.