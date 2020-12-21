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محافظات

محافظ أسيوط: إحلال وتجديد المستشفيات المركزية و27 وحدة صحية

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 12:15 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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إيهاب عمر

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار عقد لقاءات الشباب بصفة دورية للاستماع لآرائهم ومقترحاتهم وأفكارهم والرد على استفساراتهم والحرص على دراسة التوصيات التي نخرج بها في كافة القطاعات الخدمية للنهوض بمنظومة العمل وتطوير مستوى الأداء والمشاركة في التنمية والبناء للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين بكافة مراكز وقرى ونجوع المحافظة وتفعيل دورهم في صنع القرار تحقيقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتنفيذًا لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة.


جاء ذلك خلال لقائه مع مجموعة من الشباب يمثلون مختلف قطاعات المجتمع المختلفة وذلك بحضور الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط ، ومحمد عبدالمحسن وكيل وزارة التربية والتعليم ، ومحمد محمود وكيل وزارة الشباب والرياضة ، وعلي عبدالله مدير إدارة جهاز تشغيل الشباب بالمحافظة ، وعبير عبدالغني مسئول وحدة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظة. 

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بدأت فعاليات لقاء الشباب بالسلام الوطني ثم كلمة المحافظ للترحيب بالحضور أعقبها كلمات للشباب ثم كلمات لبعض مسئولي قطاعات التربية والتعليم والصحة وغيرها للتعرف على الخطط المستقبلية الموضوعة وما يتم تقديمه من مجهودات وخدمات في هذه القطاعات تلاها جلسة حوار مفتوح بين المحافظ والشباب في حضور مسئولي القطاعات الخدمية المعنية المختلفة للرد على الاستفسارات ومناقشة المشكلات وتبادل الأراء والأفكار لوضع الحلول المناسبة. 


وقال محافظ أسيوط أنه يتابع يوميًا مع القطاعات الخدمية المختلفة للتأكيد على تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية والتشديد على ارتداء الكمامة للمواطنين والعاملين والمترددين على هذه القطاعات فضلًا عن تنفيذ حملات للتطهير والتعقيم بصفة دورية للحفاظ على الصحة العامة والوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19" معلنًا عن وضع خطة والبدء في تنفيذ إنشاء وتطوير وتجديد لمستشفيات مركزية من بينهم (أبنوب ، ديروط ، منفلوط ، ساحل سليم) فضلًا عن التجهيز لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على أعلى مستوى بالاضافة إلى إحلال وتجديد كلي وتطوير وتجهيز 27 وحدة صحية بتكلفة تصل إلى 384مليون جنيه ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي وتستهدف 60 قرية من القرى الأكثر احتياجًا للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم. 


ووجه المحافظ بتفعيل الأنشطة والاهتمام بالأعمال اليدوية للشباب وتفعيل تدريبات الدمج للمعلمين وإجراء المسابقات والأنشطة المختلفة فضلًا عن تكريم ذوي الهمم فضلًا عن الحرص على تطبيق الاجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة وتنفيذ حملات التطهير والتعقيم بالمنشأت التعليمية والمدارس حفاظًا على صحة الطلاب والعاملين بهذا القطاع الهام مضيفًا أن ضرورة التنسيق بين مسئولي التربية والتعليم والوحدات المحلية بالقرى والمراكز لإزالة الاشغالات والمرافق أمام المدارس وتنفيذ حملات نظافة ورفع القمامة بصفة دورسة فضلًا عن تنظيم دخول وخروج الطلاب للمدارس لمنع التزاحم في بعض الأماكن الحيوية خاصة وقت الذورة بالاضافة إلى إجراء الصيانة اللازمة لبعض المدارس وتجهيزها لذوي الاحتياجات الخاصة. 

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