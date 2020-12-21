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أخبار البلد

رئيس الكنيسة الأسقفية يترأس قداس عيد الميلاد المجيد الخميس المقبل

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 12:36 م
المطران منير حنا
المطران منير حنا
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سامح سلام
يترأس الدكتور منير حنا أنيس رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية بمصر قداس عيد الميلاد المجيد مساء الخميس المقبل بمقر الكنيسة بمنطقة الزمالك. 

يحضر القداس الاحتفالي بعيد الميلاد المجيد عدد من الشخصيات العامة والدبلوماسية بأعداد محدودة تناسب ظروف حظر التجمعات تجنبا لوباء كورونا، كما قررت إدارة الكنيسة حظر الدخول بلا كمامات. 

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واحتفلت الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بليلة ترانيم عيد الميلاد المجيد على أضواء الشموع بمقر الكنيسة بالزمالك مع إتباع إجراءات احترازية تجنبا لوباء كورونا. 

وقال الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية إن أهم ما يميز عيد الميلاد هي ترانيم الميلاد، مضيفا: في كل مكان نذهب إليه نسمع ترانيم الميلاد ، في منزلنا في الكنائس وحتى في المتاجر.

وأضاف أن واحدة من هذه الترانيم الجميلة هي ترنيمة قديمة جدا، رنمت قبل أشهر قليلة من ولادة المسيح و هذا يعني أنها ترنيمة عمرها أكثر من 2000 عام، مضيفا: كانت العذراء مريم ، والدة المسيح ، هي التي رنمت هذه الترنيمة. خرجت من فمها بشكل عفوي. حدث هذا بينما كانت مريم تزور إلبصابات قريبتها. رنمت مريم: تعظم نفسي الرب وتفرح روحي بالله مخلصي.لوقا 1: 46-47 . 

وتابع المطران: قد نسأل كيف تفرح مريم وهي حامل وهي عذراء؟ إنها فضيحة مخزية في نظر المجتمع، ونعلم جميعًا أنه كان أمرًا مرعبًا بالنسبة لمريم عندما ظهر لها الملاك، وأعلن أنها ستحمل بالروح القدس وستلد طفلًا يُدعى يسوع لأنه سيخلص شعبه. وقال لها الملاك إن هذا الطفل يكون عظيما وابن العلي يدعى. ويعطيه الرب الاله كرسي داود ابيه.لوقا 1:32 وهو يملك على بيت يعقوب إلى الأبد ، وملكه لا نهاية. لوقا 1:33، ثم قالت مريم للملاك، "كيف يكون هذا وأنا لا أعرف رجلًا؟" فاجاب الملاك وقال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك. لذلك ايضا القدوس المولود منه يدعى ابن الله.لوقا 1: 34- 35

وأضاف حنا: إذا كنت مكان مريم ، فسأقول للملاك: من فضلك اذهب وأخبر القرية. قل لهم إن الله هو من فعل ذلك بي. وإلا فقد يظن الناس أنني زانية ومع ذلك ، لم تقل مريم هذا. بدلا من ذلك قالت ،"أنا امة الرب! فليكن لي حسب  قولك. 

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