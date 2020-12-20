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أخبار البلد

مطران المنيا للأقباط الكاثوليك يزور كنيسة «أم المعونة الدائمة» بسمالوط

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 08:31 م
نيافة الأنبا باسيليوس
نيافة الأنبا باسيليوس مطران المنيا للأقباط الكاثوليك
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سامح سلام
زار صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، اليوم الأحد، كنيسة أم المعونة الدائمة بسمالوط.

ترأس نيافة الأنبا باسيليوس صلاة الذبيحة الإلهية، وذلك بمشاركة الأب أنطونيوس نان، راعي الكنيسة، وحضور عدد من أبناء الكنيسة.

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وألقى نيافة الأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس شبرا الجنوبية عظة الأحد اليوم عبر فضائية "أون تي في"، وهو الأحد الثاني من شهر كيهك، مقدما التهنئة لجموع الشعب القبطي بمناسبة صوم الميلاد المجيد. 

وقال نيافة الأنبا مكاري - في كلمته خلال عظة الأحد - إن شهر كيهك يتميز بالصلوات والتسابيح، وشهر كيهك حسب ترتيب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ينقسم إلى 4 أحاد، الأول بشارة الملاك لزكريا الكاهن بميلاد يوحنا المعمدان من إليصابات زوجته، والأحد الثاني يتحدث عن بشارة الملاك إلى القديسة العذراء مريم بميلاد السيد المسيح. 

وأضاف أن إنجيل الأحد الثالث يتحدث عن زيارة السيدة العذراء مريم إلى اليصابات والأحد الرابع يتحدث عن ميلاد يوحنا المعمدان، موضحا أن إنجيل اليوم من بشارة معلمنا لوقا البشير، وهو يتناول مكانة السيدة العذراء في الكنيسة الجامعة وبصفة عامة، وكذلك تكريمها الخاص في الكنيسة الأرثوذكسية حيث يوجد أعياد كثيرة يتم الاحتفال بها وهى "دخولها الهيكل، وميلادها، وإصعاد جسدها".

وأشار إلى أن الكنيسة وضعت أيضا قطع كثيرة في التسبيحة والثؤطوكيات لتكريمها على مدى الأجيال، موضحا أن السيدة العذراء نالت كرامة كبيرة، هى خاطبها الملاك قائلا، "السلام لك يا ممتلئة نعمة، كما انها مباركة في النساء"، وهى أيضا وجدت نعمة عند الله، وهى أطهر إنسانة على وجه الكرة الأرضية.

وقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية خالص العزاء لنيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام لقطاع كنائس حدائق القبة والوايلي والعباسية ولمجمع كهنة القطاع في نياحة الأب المبارك القمص إيليا شكري، ويلتمس عزاءً سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

ورحل عن عالمنا اليوم الأحد الأب الوقور القمص إيليا شكري كاهن كنيسة الشهيدة دميانة بالوايلي الكبير وعضو المجلس الإكليريكي الإقليمي للأحوال الشخصية للقاهرة والجيزة وأفريقيا والمنسق الإعلامي لقطاع حدائق القبة والعباسية.

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