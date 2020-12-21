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تعليم

بدء الدراسة ببرنامج الدكتوراة في المعلوماتية وهندسة البرمجيات بجامعة النيل الأهلية

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 01:30 م
جامعة النيل
جامعة النيل
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أعلن الدكتور أحمد حسن ، عميد كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب بجامعة النيل الأهليّة؛ عن موافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية على بدء الدراسة ببرنامج الدكتوراة في تخصصات المعلوماتية وهندسة البرمجيات وأمن المعلومات بداية من العام الدراسي الحالي ٢٠٢٠. 

وأكد  عميد كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب بجامعة النيل الأهلية ؛ أن هذا القرار يعد تتويجًا لبرامج الدراسات العليا بالكلية والتي قامت بتخريج ما يزيد عن 150 خريجًا خلال العقد الماضي ؛ وهم يشغلون حاليا مناصب دولية وجامعية مهمة داخل وخارج جمهورية مصر العربية .

وأن القرار يعد انجازا واستكمالا للتخصصات المميزة التي تقدمها الكلية على مستوى مرحلة البكالوريوس، والتي تشمل المعلوماتية الطبية الحيوية والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى علوم الحاسب.

وكان قد أعلن الدكتور طارق خليل ؛ رئيس جامعة النيل الأهلية ؛ عن تصدر الجامعة لعدد من المراكز والتصنيفات العالمية على مستوى الجامعات المصرية وعلى مستوى التصنيف العالمي للجامعات في عدة مؤشرات وفي مقدمتها مؤشر البحث العلمي.


وأكد الدكتور طارق خليل ؛ في تصريحات صحفية وإعلامية له ؛ أنه بجانب وصول جامعة النيل الأهلية لموقع الصدارة بين الجامعات العالمية من حيث عدد الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا في ٣ مجالات بحثية متخصصة حسب قاعدة بيانات SciVal العالمية ؛ وتصدرها للجامعات المصرية طبقا لتصنيف SciVal ؛ إلا أنها قد قفزت أيضا 59 مركزا للأمام في عام 2020 ؛ مقارنة بمركزها وترتيبها خلال عام 2019 في تصنيف سايماجو Scimago  ؛ وأصبحت في المجموعة الــ 714 عالميًا ؛ كما قفزت 22 مركزا لتحتل المرتبة رقم 13 خلال عام 2020  بالنسبة للجامعات المصرية والتي تحتوى في هذا التصنيف على 41 جامعة و مؤسسة تعليمية وبحثية من مصر.


وقال الدكتور طارق خليل ؛إن جامعة النيل الأهلية أحتلت أيضًا  الصدارة على مستوى الجامعات الخاصة والأهلية داخل مصر في مؤشر البحث العلمي خلال عام 2020 ؛ والترتيب العاشر على مستوى مصر في المؤشر البحثي حسب تصنيف سايماجو Scimago  بين كل المؤسسات المصنفة في جمهورية مصر العربية ؛ واحتلت المجموعة 408 عالميًا خلال هذا العام .

ويعتمد تصنيف المؤشر البحثي على عدة عوامل منها المقالات العلمية المنشورة، والتفاعل الدولي ، و النشر في المجلات المرموقة ، والاستشهادات الدولية المتخصصة.

جدير بالذكر أن تصنيف سايماجو Scimago العالمية هو واحد من أعرق وكالات التصنيف الجامعي في العالم؛ وهو تصنيف للمؤسسات الأكاديمية والمؤسسات ذات الصلة بالبحث مرتبة حسب مؤشر مركب يجمع بين ثلاث مجموعات مختلفة من المؤشرات استنادًا إلى أداء البحث ومخرجات الابتكار والتأثير المجتمعي
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