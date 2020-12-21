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فن

من داخل سيارته.. أحدث ظهور لـ على ربيع عبر إنستجرام

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 01:58 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر الفنان علي ربيع صورة جديدة له  و ذلك عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعى و تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام "

وظهر علي ربيع في الصورة من داخل سيارته .

ونالت الصورة إعجاب متابعيه وعلقوا كالتالى :
-وحشتنا يا نجم 
-ايه اعمالك الجايه  

وكان فيلم "الخطة العايمة" حقق إيرادات تصل للمليون السابع فى شباك التذاكر بعد 4 أسابيع من طرحه في دور العرض، اذ انطلق الفيلم في السينما يوم 6 أكتوبر الماضى، وحصد هذا الأسبوع إيراد بلغ مليون جنيه، ليكون إجمالى ما حققه الفيلم حتى الآن 7 ملايين جنيه.

الفيلم تدور احداثه في اطار كوميدي حول اثنين فاقدي البصر يخططان لسرقة بنك. 

ونشر علي ربيع صورة من الفيلم، وعلق قائلا: الحمد لله والشكر لله كان عندي حلم ودايما كنت عايز اشوفو اني احقق نجاح في التلات مستويات السينما والمسرح والتلفزيون.

وتابع: "بفضل الله انهارده وانا بكتب الكلام ده عندي فيلم الخطة العايمه بيتعرض فالسينما حاليا ومحقق ايرادات كويسه جدا داخل وخارج مصر ومسرحيية صباحية مباركة، محققه بردو نجاح كبير جدا بشهادة الجمهور العظيم المصري والعربي الي شرفونا في المسرح وحضروا المسرحيه وبيتعرض في نفس الوقت مسلسل عمرودياب والناس مبسوطين بيه جداا علي قناه الحياه". 

وأضاف: "الحمد لله انا وكل زميلي النجوم قدرنا نحقق للفن المصري في سنه الكورونا انجاز كبير في السينما او المسرح او التلفزيون حابب اشكر كل الناس الي تعبت معانا عشان نقدر نحقق الانجازات ديه والي مش شايف الانجازات ديه يبقي عنده مشكله واخيرا بشكر الجمهور الكبير في مصر والوطن العربي لانه هو الداعم الاول لينا وان شاء الله اوعدكم بأمر لله ان الي جي اقوي واقوي

والفيلم بطولة علي ربيع ومحمد عبد الرحمن وغادة عادل وعمرو عبد الجليل، وسيعرض يوم 6 أكتوبر بدور العرض السينمائي بمصر والوطن العربي، وهو التجربة الإنتاجية الأولي للمنتجة " شهد رمزي " بالتعاون مع المنتج "وائل عبدالله " شركة أوسكار "للؤي عبدالله" ، و"وائل  عبدالله". 

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