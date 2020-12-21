بتكلفة 45 مليون جنيه.. افتتاح مشروع جديد للصرف الصحي لخدمة 11 ألف نسمة بدمياط

ا فتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الاثنين، محطة الرفع الرئيسية بعزبة الحجازى حسنين "مشروع صرف صحي الكاشف الجديد"، بمركز الزرقا، وذلك بحضور المهندسة أميمة متولى رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، وغريب عارف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا.





وأزاحت المحافظ الستار عن اللوحة التأسيسية للمحطة، كما استمعت إلى شرح مفصل عن المشروع، الذى يتكون من محطة رفع و شبكة انحدار تتضمن خطوط انحدار UPVC أقطار مختلفة بطول ٨ كم، وخط طرد قطر ٣٥٥ مم مواسيرH. D. P. E بطول ٦.٦٨٠ كم والذى تم ربطه على محطة صرف صحى الباز ومنها إلى محطة معالجة الزرقا وذلك بتكلفة قدرها ٤٥ مليون جنيه، كما تخدم المحطة ١١ ألف نسمة بعزبتى الحجازى حسانين والقزازين وعزبة ٦.





وذكرت محافظ دمياط أن دخول هذه المحطة الخدمة يأتى ضمن خطة المحافظة الطموحة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لاسيما مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، كما نوهت المحافظ إلى أن المحطة كانت من المشروعات المتعثرة منذ عام ٢٠٠٩، إذ حرصت المحافظة على إزالة كل العقبات التى كانت تعوق عملية استكماله والانتهاء من جميع الأعمال به وفقًا للجدول الزمنى المحدد، وذكرت محافظ دمياط أنه يجرى تنفيذ عدد من المشروعات بمراكز ومدن المحافظة والذى سيحقق طفرة جديدة بذلك القطاع..





وتقدم الأهالى بالشكر والتقدير للدكتورة منال عوض على حرصها وعملها المستمر لتنفيذ هذا المشروع المتوقف منذ سنوات وكذلك جهودها لدفع عجلة التنمية على أرض المحافظة.





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