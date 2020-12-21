هاني الناظر يعلق على ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا في مصر

أثار عدد من الدراسات العلمية خلال الفترة الماضية جدلًا كبيرًا، حول وجود سلالة جديدة لـ

كما ادّعى البعض، أن السلالة الجديدة موجودة في مصر، وتصيب المواطنين بشكل أسرع.

ونفى الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، الأمر، مؤكدًا عدم وجود أي دليل على ظهور





وسبق أن قال الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن السلالة الجديدة المكتشفة في بريطانيا موجودة بالفعل وبصورة عشوائية في أماكن متفرقة في العالم، وليس فى لندن فقط، بل امتدت إلى بلجيكا وأستراليا وفي إفريقيا وأوروبا.





وأضاف محمد النادي، في تصريحات تليفزيونية، "لو قمنا بدراسة جينية لسلالات كورونا الجديدة سنجد أنها موجودة في مصر، وقلنا من فترة أن المرض أصبح أشد ضراوة في الانتشار ولكن ليس في مستوى الخطورة، وبالتالي أعداد المرضى كبيرة وهناك زيادة في الوفيات ليس لخطورة المرض لكن لأن العدد نسبة وتناسب بين المصابين في قطاع أكبر".