هاني الناظر يعلق على ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا في مصر

أثار عدد من الدراسات العلمية خلال الفترة الماضية جدلًا كبيرًا، حول وجود سلالة جديدة لـ فيروس كورونا، تعد الأكثر فتكًا وشراسة عن السلالة الماضية، ويمكن أن تصيب الأشخاص بشكل أسرع عن غيرها.
كما ادّعى البعض، أن السلالة الجديدة موجودة في مصر، وتصيب المواطنين بشكل أسرع.
ونفى الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، الأمر، مؤكدًا عدم وجود أي دليل على ظهور سلالة جديدة لكورونا في مصر حتى الآن.
وسبق أن قال الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن السلالة الجديدة المكتشفة في بريطانيا موجودة بالفعل وبصورة عشوائية في أماكن متفرقة في العالم، وليس فى لندن فقط، بل امتدت إلى بلجيكا وأستراليا وفي إفريقيا وأوروبا.
وأضاف محمد النادي، في تصريحات تليفزيونية، "لو قمنا بدراسة جينية لسلالات كورونا الجديدة سنجد أنها موجودة في مصر، وقلنا من فترة أن المرض أصبح أشد ضراوة في الانتشار ولكن ليس في مستوى الخطورة، وبالتالي أعداد المرضى كبيرة وهناك زيادة في الوفيات ليس لخطورة المرض لكن لأن العدد نسبة وتناسب بين المصابين في قطاع أكبر".