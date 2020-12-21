خروج 11 متعافى من فيروس كورونا بالدقهلية.. صور





وقال مكى إنه تم خروج 3 متعافين من مستشفى صدر دكرنس ومتعافى من مستشفى صدر بهوت و7 متعافين من مستشفى الحجر الصحي بتمى الأمديد بعد تحول التحاليل من إيجابية إلى سلبية وشفائهم تمامًا من الإصابة بفيروس كورونا عقب تلقيهم العلاج اللازم طبقا لبروتوكول العلاج لوزارة الصحة.