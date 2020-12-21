خروج 11 متعافى من فيروس كورونا بالدقهلية.. صور

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الاثنين عن خروج 11 متعافى من فيروس كورونا من مستشفيات المحافظة.
وقال مكى إنه تم خروج 3 متعافين من مستشفى صدر دكرنس ومتعافى من مستشفى صدر بهوت و7 متعافين من مستشفى الحجر الصحي بتمى الأمديد بعد تحول التحاليل من إيجابية إلى سلبية وشفائهم تمامًا من الإصابة بفيروس كورونا عقب تلقيهم العلاج اللازم طبقا لبروتوكول العلاج لوزارة الصحة.
وقدم وكيل وزارة الصحة الشكر لكل الأطقم الطبية بصحة الدقهلية المتناوبة على الخدمة بجميع المستشفيات؛ مشيدًا بالجهود التي يبذلها أبطال الجيش الأبيض في سبيل خدمة المرضى للوصول إلى أفضل النتائج.
وناشد وكيل وزارة الصحة المواطنين باتباع تعليمات وزارة الصحة في هذا الصدد ولبس الماسك وخاصة في الاماكن العامة وأماكن العمل والتجمعات والالتزام بالتباعد الاجتماعي.
من جانبه قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم غلق 18 منشٱة وعيادة طبية ومعامل تحاليل بقرى مركزى بلقاس والسنبلاوين، حيث شملت عيادات نساء وتوليد واسنان وعظام وانف واذن وعلاج طبيعى ومعامل تحاليل وصدر واشعة وتخصصات مختلفة.