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محافظات

خروج 11 متعافى من فيروس كورونا بالدقهلية.. صور

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 04:54 م
خروج 11 متعافى من
خروج 11 متعافى من فيروس كورونا
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همت الحسينى
أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الاثنين عن خروج 11 متعافى من فيروس كورونا من مستشفيات المحافظة.

وقال مكى إنه تم خروج 3 متعافين من مستشفى صدر دكرنس ومتعافى من مستشفى صدر بهوت  و7 متعافين من مستشفى الحجر الصحي بتمى الأمديد  بعد تحول التحاليل من إيجابية إلى سلبية وشفائهم تمامًا من الإصابة بفيروس كورونا عقب تلقيهم العلاج اللازم طبقا لبروتوكول العلاج لوزارة الصحة. 

وقدم وكيل وزارة الصحة الشكر لكل الأطقم الطبية بصحة الدقهلية المتناوبة على الخدمة بجميع المستشفيات؛ مشيدًا بالجهود التي يبذلها أبطال الجيش الأبيض في سبيل خدمة المرضى للوصول إلى أفضل النتائج.

وناشد وكيل وزارة الصحة  المواطنين باتباع تعليمات وزارة الصحة في هذا الصدد ولبس الماسك وخاصة في  الاماكن العامة  وأماكن العمل والتجمعات والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

من جانبه  قرر الدكتور أيمن مختار  محافظ الدقهلية اليوم  غلق 18 منشٱة وعيادة طبية ومعامل تحاليل بقرى مركزى بلقاس والسنبلاوين، حيث شملت عيادات نساء وتوليد واسنان وعظام وانف واذن  وعلاج طبيعى ومعامل تحاليل وصدر واشعة وتخصصات مختلفة.

جاء قرار محافظ الدقهلية  باغلاق هذه المنشآت الطبية غلقا اداريا  بعد اطلاعه على التقرير المقدم من الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحه بشٱن المرور الميدانى لادارة العلاج الحر بمديرية الصحة على منافذ تقديم الخدمة الطبية الخاصة للتاكد من التزام المنشآت الطبية بالاشتراطات والقواعد المنظمه للعمل فى مثل هذة المنشآت وتثبت مخالفة المنشآت التى تقرر غلقها  لاحكام القوانين المنظمه لعمل المنشآت الطبية الخاصة ولادارتها بدون ترخيص ولوجود عديد من المخالفات الجسيمة.

وقرر محافظ الدقهلية غلق 5 صيدليات فى قرى ميت غمر واجا ومدينة جمصة غلقا إداريا تأديبيا لمدة شهر وذلك لممارستها النشاط دون تعيين مدير مسئول وذلك بالمخالفة للقوانين المنظمة لمزاولة مهنة الصيدلة.

ووجه"  الدكتور ايمن مختار " لوكيل وزارة الصحة باتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال المخالفين مشيرا لأهمية تكثيف حملات المرور والتفتيش على كافه المنشآت الطبية الخاصة  وكذا الصيدليات ومخازن الادوية بنطاق المحافظة حرصا على صحة وحياة المواطنين وكذا تطبيق القانون بكل الحسم والحزم حفاظا على حقوق الدولة و المواطنين
خروج 11 متعافى من فيروس كورونا بالدقهلية.. صور
خروج 11 متعافى من فيروس كورونا بالدقهلية.. صور
خروج 11 متعافى من فيروس كورونا بالدقهلية.. صور
خروج 11 متعافى من فيروس كورونا بالدقهلية.. صور
خروج 11 متعافى من فيروس كورونا بالدقهلية.. صور
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