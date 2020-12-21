مراقبة الأدوية بالاتحاد الأوروبي: لا دليل على ضعف لقاح فايزر أمام سلالة كورونا الجديدة

كشفت وكالة مراقبة الأدوية في الاتحاد الأوروبي، عن أنه لا يوجد دليل يشير إلى أن لقاح فايزر - بيونتيك سيكون غير فعال ضد سلالة فيروس كورونا الجديدة.









ولا تزال هناك معلومات جديدة واردة ، وتحتاج إلى تقييم كامل ، مثل التقارير الأخيرة حول المتغير الجديد، وهذه هي القضايا التي تحتاج إلى تقييم علمي بالكامل.





وقال كوك في مؤتمر صحفي: في الوقت الحالي، لا يوجد دليل يشير إلى أن اللقاح لن يعمل ضد البديل الجديد.







