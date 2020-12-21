مزايدات علنية لاستغلال الشواطئ ومنافذ البيع في الإسكندرية.. تعرف على الشروط

أعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم الإثنين، طرح مزايدات علنية عامة لعمليات استغلال عدد من الشواطئ ومنافذ البيع بأنحاء المحافظة.
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وتشمل هذه المزايدة ما يلي:
١- استغلال مطعم وكافتيريا ممر كيلوباترا بنطاق حي شرق، بجلسة يوم الأحد ٢٧ /١٢ /٢٠٢٠.
٢- استغلال شاطئ وانلي المميز (المندرة ٢ سابقًا) بنطاق حي المنتزة ثان، بجلسة يوم الاثنين ٢٨ /١٢/ ٢٠٢٠.
٣- استغلال شاطئ سيدي بشر المميز (سيدي بشر ١ سابقًا) بنطاق حي المنتزة أول، بجلسة يوم الثلاثاء ٢٩ /١٢ /٢٠٢٠.
٤- استغلال شاطئ بحري المميز بنطاق حي الجمرك، بجلسة يوم الأربعاء ٣٠ / ١٢/ ٢٠٢٠.
٥- استغلال ٢ منفذ بيع مع حق الدعاية والإعلان وحق بيع الخردوات علي شاطئ أنطونيو المجاني (المندرة سابقًا) بنطاق حي المنتزة ثان، بجلسة الخميس ٣١ / ١٢/ ٢٠٢٠.
٦- استغلال شاطئ أبو يوسف (١) _ خدمة لمن يطلبها بنطاق حي العجمي. بجلسة الأحد ٣/ ١/ ٢٠٢٠.
٧- استغلال شاطئ أبو يوسف (٢) _ خدمة لمن يطلبها بنطاق حي العجمي. بجلسة الأحد ٣/ ١/ ٢٠٢١.
٨- استغلال شاطئ شهر العسل بنطاق حي العجمي. بجلسة الإثنين ٤/ ١ / ٢٠٢١.
تقام المزايدات العلنية في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بمقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبني ديوان عام محافظة الإسكندرية الكائن بمدخل أبيس.