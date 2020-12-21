بشهادة مصري.. قصة سوق لحوم الحمير في ألمانيا بعد سنوات من حظر بيعها

لحوم الخيل في أوروبا

شكلت لحوم الخيول البرية مصدر مهما للغذاء للإنسان في أجزاء كثيرة من أوروبا، واستمر استهلاك هذه اللحوم طوال فترة العصور الوسطى حتى العصور الحديثة، وعلى الرغم من الحظر البابوي على لحوم الخيول، واكتسبت لحم الخيل قبولا واسعا في المطبخ الفرنسي خلال السنوات الأخيرة من الإمبراطورة الفرنسية الثانية.





ومنعت تكلفة المعيشة المرتفعة في باريس العديد من مواطني الطبقة العاملة من شراء اللحوم مثل لحم الخنزير أو البقر، وفي عام 1866 شرعت الحكومة الفرنسية في أكل لحوم الخيل، وافتتح أول محل جزار متخصص في لحوم الخيول في شرق باريس.



