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رياضة

إصابة لاعب جديد فى نادى الزمالك بفيروس كورونا.. شاهد

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 05:32 م
صدى البلد
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سيد احمد
أعلن الإعلامى خالد الغندور عن إصابة حسام أشرف من ناشئي الزمالك بفيروس كورونا، وذلك من خلال نشره تدوينة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

وكتب خالد الغندور "إصابة حسام اشرف ناشئ الزمالك بڤيروس كورونا مع منتخب الشباب".

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وعلق الإعلامى خالد الغندور، على فوز هدف محمد مجدى قفشة لاعب الأهلي، في مرمى الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2019 - 2020، بجائزة أفضل هدف في المسابقة.

وكتب "الغندور"، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، "هناك فرق بين حلاوة و جمال الهدف و قيمة الهدف يعني لو عايز هدف جميل له قيمة بطولة تختار هدف افشة لكن لو عايز اجمل هدف  فيه كل المهارات السرعة و الترقيص و الشوط في مكان قاتل بلا تفكير هدف شيكا  عالمي و  هنا السؤال هي المسابقة معمولة لأجمل  و احلي هدف و لا الهدف الاكثر قيمة".
إصابة لاعب جديد فى نادى الزمالك بفيروس كورونا.. شاهد
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