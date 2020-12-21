ازمة جيرالدو تعمق فشل الأفارقة في الأهلي.. اللاعب يرفض الرحيل والعروض مبتعدة

يبدو أن النادي الأهلي دائمًا ما يقع في أزمة الأفارقة، حتى أصبح فشل اللاعبين الأفارقة عرضًا مستمرًا خلال الفترة الأخيرة فى الأهلى، وتحديدًا فى آخر 10 سنوات وهو الأمر الذى بات ملحوظا بعد التخلص من المهاجم السنغالى أليو بادجى ومطالبة الجماهير برحيل الأنجولى جيرالدو.





وفي هذا التقرير نرصد لكم أبرز الأفارقة الغير موفقين مع النادي الأهلي:"





- الليبيرى فرانسيس دافوركى:





انضم المهاجم الليبيرى للأهلى فى موسم 2009 – 2010 فى عهد حسام البدرى ولم ينجح فى تقديم أوراق اعتماده رغم حصوله على فرصة المشاركة، واستمر فى الأهلى حتى موسم 2010 – 2011 ورحل خلال فترة البرتغالى مانويل جوزيه ولم يسجل فرانسيس سوى 4 أهداف فقط خلال 23 مباراة لعبها مع الأهلى.





- الإيفوارى أوسو كونان:





رغم تألق المهاجم الإيفوارى أوسو كونان مع مصر المقاصة، ولكن لم ينجح فى فرض نفسه مع الفريق وانضم فى موسم 2012 – 2013 مع حسام البدرى وشارك فى 6 مباريات وأحرز هدفًا وحيدًا.





- دومنيك داسيلفا:





تألق الموريتانى دومنيك دا سيلفا مع الأهلى فى بداية ظهوره فى يناير 2011 ولم يستمر طويلًا ورحل بدون مقابل للزمالك وشارك دومنيك فى 53 مباراة أحرز 6 أهداف وصنع مثلها.





- صلاح الدين سعيدو:





تألق الأثيوبى صلاح الدين سعيدو مع وادى دجلة فى الدورى وانضم للأهلى فى موسم 2014 – 2015 ولكن لم ينجح فى فرض نفسه وإثبات قدراته كمهاجم يستحق ارتداء القميص الأحمر وانضم خلال فترة الإسبانى جاريدو وأحرز 4 أهداف فقط خلال 18 مباراة بالقميص الأحمر.





- بيتر إيبومبوى:





تعاقد الأهلى مع النيجيرى بيتر إيبومبوى فى موسم 2014 – 2015 لكن اللاعب عانى من الإصابات المتكررة ولم ينجح داخل صفوف القلعة الحمراء بعدما سجل 3 أهداف فقط خلال 12 مباراة لعبها ورحل سريعا بعد ثبوت وجود إصابة مزمنة.





- جون أنطوى:





لم ينجح الغانى جون أنطوى فى تقديم أوراق اعتماده مع الأهلى خلال موسمين قضاهما بالقميص الأحمر بعد انضمامه فى موسم 2015 – 2016 ورحل للإعارة للمقاصة قبل أن يقوم الأهلى بالتخلص منه بشكل نهائى ولعب أنطوى 29 مباراة أحرز خلالها 10 أهداف وصنع 3.





- السنغالى أليو بادجى:





لم يقدم المهاجم السنغالى أليو بادجى القادم من رابيد فينا النمساوى ما يتوقعه جماهير وإدارة الأهلى، وهو ما عجل برحيله سريعا من الفريق، وأحرز بادجى 4 أهداف وصنع 8 آخرين خلال مشاركته مع الأحمر فى 25 مباراة ولكن لم ينجح فى إقناع الجمهور الأحمر بقدراته.





- أزمة جيرالدو مع الاهلي





انضم جيرالدو للنادي الاهلي في موسم 2019-2020، سجل جيرالدو 5 أهداف حتى الآن مع النادي الأهلي رغم كثرة مشاركاته اساسيًا، ورغم رفض استمراراه من السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق للنادي الاهلي الا انه رفض الرحيل عن النادي وأبدى رغبته في الإستمرار.





وبعد أن رحل فايلر وحل مكانه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني توقع جيرالدو أن تزيد فرصته في المشاركة والاستمرار مع الأهلي، وبالفعل استمر اللاعب في المشاركة أساسيًا ولكن لجنة الكرة أبلغت الجنوب إفريقي بالرغبة في إعارته او رحيله، والمدرب أبدى موافقته.





- وكيل جيرالدو يكشف موقفه





نفى هشام بن صالح وجود عروض حالية لجيرالدو، أو رغبة اللاعب في الرحيل سواء للدوري البرازيلي او لفريقه القديم.





وأضاف: هو أحد أوراق الجهاز الفني بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، وشارك في لقاء الزمالك بنهائي دوري أبطال أفريقيا.





وأكمل: "إدارة الأهلي لم تتحدث معي أو مع اللاعب حول رحيله، ومدربه يشركه في المباريات وبالتالي فهو مستمر ولن يرحل".



