تعاون هندسي جديد لدعم وتيرة البناء في العاصمة الإدارية الجديدة

شهدت القاهرة توقيع اتفاق لتنفيذ وتشطيب عدد من المباني السكنية داخل أحد مشاريع العاصمة الإدارية الجديدة، في إطار جهود تسريع معدلات الإنجاز وتحقيق التكامل بين التطوير العمراني والهندسة الإنشائية المتطورة. ويأتي هذا الاتفاق ضمن خطة شاملة تستهدف رفع كفاءة عمليات التنفيذ وفق أعلى المعايير الفنية، مع التركيز على الجودة، والاستدامة، وتحقيق تجربة سكنية متكاملة العناصر.

يتضمن المشروع تنفيذ وتشطيب ستة مبانٍ سكنية داخل منطقتين سكنيتين من الحي الثامن بالعاصمة الإدارية، بإجمالي استثمارات تصل إلى نحو نصف مليار جنيه مصري. ويتميز المشروع بتوزيع عمراني متوازن يُخصص الجزء الأكبر من مساحته للمناطق الخضراء والخدمات المجتمعية، بما يعكس تطور الرؤية المعمارية لعواصم الجيل الرابع في مصر.

ز تم الكشف عن توقيع الشراكة بين شركة ERG Developments وشركة ABEC Egypt، حيث تتولى الأخيرة أعمال التنفيذ والتشطيب لمشروع “RI8”، أحد أبرز المشاريع السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما يجسد نموذجًا رائدًا للتكامل بين المطورين العقاريين والمقاولين المتخصصين، ويدعم استراتيجية الدولة في بناء مدن مستدامة تواكب متطلبات المستقبل.