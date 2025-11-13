قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الشباب لـ صدى البلد: بلغ مساهمة الرياضة في الناتج المحلي الإجمالي 1.34%
محافظ كفر الشيخ يفتتح مشروع محطة رفع الصرف الصحي بالشباسية.. صور
الأردن يدين إحراق مستوطنين لمسجد في الضفة الغربية ويحمل إسرائيل مسؤولية التصعيد
بيراميدز في قائمة الكاف المختصرة لـ أفضل نادٍ بإفريقيا 2025
روسيا: 100 طائرة مُسيّرة أوكرانية حاولت مهاجمة منطقة بيلجورود آخر 24 ساعة
مدبولي يشهد عقد إدارة وتشغيل مدرسة للحرف اليدوية ويفتتح المهرجان الشتوي غدا
بسبب تقييم الأداء.. إقالة عدد من قيادات البنية الأساسية في هيئة السكة الحديد
مصر شريك رئيسي.. وزير الخارجية: إعادة إعمار غزة تتطلب دعمًا دوليًا فاعلًا ومستدامًا
بديل بطاقة التموين.. ما هي مميزات الكارت الموحد 2025؟
الضغط الدولي يتزايد.. أمريكا تهاجم «الدعم السريع» في السودان: علينا منع تسليحهم |فيديو
انطلاق معرض عقارات النيل في دبي بنسخته الـ18 بمشاركة 24 شركة كبرى
«سيبوا الكلاسيكيات تعيش زي ما اتولدت».. حسين فهمي يُهاجم فكرة تلوين الأفلام القديمة |فيديو
أخبار البلد

تعاون هندسي جديد لدعم وتيرة البناء في العاصمة الإدارية الجديدة

شراكة جديدة
شراكة جديدة
أحمد عبد القوى

شهدت  القاهرة  توقيع اتفاق لتنفيذ وتشطيب عدد من المباني السكنية داخل أحد مشاريع العاصمة الإدارية الجديدة، في إطار جهود تسريع معدلات الإنجاز وتحقيق التكامل بين التطوير العمراني والهندسة الإنشائية المتطورة. ويأتي هذا الاتفاق ضمن خطة شاملة تستهدف رفع كفاءة عمليات التنفيذ وفق أعلى المعايير الفنية، مع التركيز على الجودة، والاستدامة، وتحقيق تجربة سكنية متكاملة العناصر.  

يتضمن المشروع تنفيذ وتشطيب ستة مبانٍ سكنية داخل منطقتين سكنيتين من الحي الثامن بالعاصمة الإدارية، بإجمالي استثمارات تصل إلى نحو نصف مليار جنيه مصري. ويتميز المشروع بتوزيع عمراني متوازن يُخصص الجزء الأكبر من مساحته للمناطق الخضراء والخدمات المجتمعية، بما يعكس تطور الرؤية المعمارية لعواصم الجيل الرابع في مصر.  

ز تم الكشف عن توقيع الشراكة بين شركة ERG Developments وشركة ABEC Egypt، حيث تتولى الأخيرة أعمال التنفيذ والتشطيب لمشروع “RI8”، أحد أبرز المشاريع السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما يجسد نموذجًا رائدًا للتكامل بين المطورين العقاريين والمقاولين المتخصصين، ويدعم استراتيجية الدولة في بناء مدن مستدامة تواكب متطلبات المستقبل.  

مصر عقار عقارات

عمرو دياب واسماء جلال

قصة حب جديدة.. عمرو دياب يُثير الجدل بظهوره المتكرر مع أسماء جلال |فيديوجراف

