الصحة تنظم جلسة حول التحول الأخضر في القطاع الصحي

نظمت وزارة الصحة والسكان، جلسة حوارية بعنوان «التحول الأخضر في القطاع الصحي: من إدارة النفايات الطبية إلى المستشفيات الخضراء» ضمن فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر الصحة والسكان والتنمية البشرية 2025، بهدف تعزيز الاستدامة البيئية في المنشآت الصحية، وتطبيق مبادئ البناء الأخضر، وتطوير إدارة النفايات الطبية الخطرة، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية ورفاه المرضى والعاملين، ويتماشى مع رؤية مصر 2030.

الجلسة على مناقشة أفضل الممارسات لتطبيق التحول الأخضر في المستشفيات وإدارة المخلفات الطبية بكفاءة، في إطار دعم الصحة العامة وتحقيق التنمية المستدامة. وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الجلسة قدمت حلولًا متكاملة لإدارة المخلفات الطبية الخطرة، وتطوير مستشفيات صديقة للبيئة، مشددًا على أنها تمثل خطوة محورية نحو دمج التحول الأخضر في خطط التنمية الصحية المستدامة.

معايير البناء الأخضر في المشروعات الصحية

من جانبه، أكد الدكتور شريف مصطفى، مساعد الوزير لشؤون المشروعات القومية، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطبيق معايير البناء الأخضر في المشروعات الصحية القومية، مع ضمان توفير مساحات خضراء لا تقل عن 10 أمتار مربعة للفرد، لتحسين جودة الهواء، تقليل الانبعاثات الكربونية، ورفع معدلات الشفاء. فيما أشارت الدكتورة رشا الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، إلى إطلاق مبادرة «المستشفيات الخضراء» في خمس محافظات، مع تشكيل فرق عمل متعددة التخصصات لتعزيز الأداء البيئي، وإدراج فرص استثمارية في الخريطة الاستثمارية للقطاع الصحي بالتعاون مع هيئة الاستثمار والقطاع الخاص، بما يدعم رؤية مصر 2030 في حماية البيئة وتحسين الصحة والاقتصاد.

بدوره، أكد الدكتور طارق نمير، رئيس الإدارة المركزية لشؤون البيئة، أن جائحة كورونا كشفت الحاجة إلى رفع القدرة الاستيعابية لمنظومة المخلفات الطبية، مشيرًا إلى أن الوزارة طورت المنظومة لتغطي متوسط44,000طن سنويًا، عبر 228 جهاز معالجة 263 سيارة نقل، مع تطبيق تقنيات الفرز والتعقيم الحديثة، ودمج التكنولوجيا في إدارة النفايات، وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص لضمان الاستدامة.

أدار الجلسة الدكتور أحمد بلال، الرئيس التنفيذي لشركة دي كاربون للاستشارات البيئية، بمشاركة نخبة من القيادات، من بينهم الدكتورة أميرة إلهام، معاون وزير التخطيط للتنمية المستدامة، والسيد محمد معتمد، مساعد وزير البيئة لشؤون الاستثمار، إلى جانب ممثلي الجهات الحكومية والأكاديمية المتخصصة في الاستدامة البيئية والتنمية الصحية.