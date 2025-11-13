قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الشباب لـ صدى البلد: بلغ مساهمة الرياضة في الناتج المحلي الإجمالي 1.34%
محافظ كفر الشيخ يفتتح مشروع محطة رفع الصرف الصحي بالشباسية.. صور
الأردن يدين إحراق مستوطنين لمسجد في الضفة الغربية ويحمل إسرائيل مسؤولية التصعيد
بيراميدز في قائمة الكاف المختصرة لـ أفضل نادٍ بإفريقيا 2025
روسيا: 100 طائرة مُسيّرة أوكرانية حاولت مهاجمة منطقة بيلجورود آخر 24 ساعة
مدبولي يشهد عقد إدارة وتشغيل مدرسة للحرف اليدوية ويفتتح المهرجان الشتوي غدا
بسبب تقييم الأداء.. إقالة عدد من قيادات البنية الأساسية في هيئة السكة الحديد
مصر شريك رئيسي.. وزير الخارجية: إعادة إعمار غزة تتطلب دعمًا دوليًا فاعلًا ومستدامًا
بديل بطاقة التموين.. ما هي مميزات الكارت الموحد 2025؟
الضغط الدولي يتزايد.. أمريكا تهاجم «الدعم السريع» في السودان: علينا منع تسليحهم |فيديو
انطلاق معرض عقارات النيل في دبي بنسخته الـ18 بمشاركة 24 شركة كبرى
«سيبوا الكلاسيكيات تعيش زي ما اتولدت».. حسين فهمي يُهاجم فكرة تلوين الأفلام القديمة |فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الصحة تنظم جلسة حول التحول الأخضر في القطاع الصحي

جانب من الجلسة
عبدالصمد ماهر

نظمت وزارة الصحة والسكان، جلسة حوارية بعنوان «التحول الأخضر في القطاع الصحي: من إدارة النفايات الطبية إلى المستشفيات الخضراء» ضمن فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر الصحة والسكان والتنمية البشرية 2025، بهدف تعزيز الاستدامة البيئية في المنشآت الصحية، وتطبيق مبادئ البناء الأخضر، وتطوير إدارة النفايات الطبية الخطرة، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية ورفاه المرضى والعاملين، ويتماشى مع رؤية مصر 2030.

ؤذؤ،ؤض الجلسة على مناقشة أفضل الممارسات لتطبيق التحول الأخضر في المستشفيات وإدارة المخلفات الطبية بكفاءة، في إطار دعم الصحة العامة وتحقيق التنمية المستدامة. وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الجلسة قدمت حلولًا متكاملة لإدارة المخلفات الطبية الخطرة، وتطوير مستشفيات صديقة للبيئة، مشددًا على أنها تمثل خطوة محورية نحو دمج التحول الأخضر في خطط التنمية الصحية المستدامة.

معايير البناء الأخضر في المشروعات الصحية

من جانبه، أكد الدكتور شريف مصطفى، مساعد الوزير لشؤون المشروعات القومية، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطبيق معايير البناء الأخضر في المشروعات الصحية القومية، مع ضمان توفير مساحات خضراء لا تقل عن 10 أمتار مربعة للفرد، لتحسين جودة الهواء، تقليل الانبعاثات الكربونية، ورفع معدلات الشفاء. فيما أشارت الدكتورة رشا الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، إلى إطلاق مبادرة «المستشفيات الخضراء» في خمس محافظات، مع تشكيل فرق عمل متعددة التخصصات لتعزيز الأداء البيئي، وإدراج فرص استثمارية في الخريطة الاستثمارية للقطاع الصحي بالتعاون مع هيئة الاستثمار والقطاع الخاص، بما يدعم رؤية مصر 2030 في حماية البيئة وتحسين الصحة والاقتصاد.

بدوره، أكد الدكتور طارق نمير، رئيس الإدارة المركزية لشؤون البيئة، أن جائحة كورونا كشفت الحاجة إلى رفع القدرة الاستيعابية لمنظومة المخلفات الطبية، مشيرًا إلى أن الوزارة طورت المنظومة لتغطي متوسط44,000طن سنويًا، عبر 228 جهاز معالجة 263 سيارة نقل، مع تطبيق تقنيات الفرز والتعقيم الحديثة، ودمج التكنولوجيا في إدارة النفايات، وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص لضمان الاستدامة.

أدار الجلسة الدكتور أحمد بلال، الرئيس التنفيذي لشركة دي كاربون للاستشارات البيئية، بمشاركة نخبة من القيادات، من بينهم الدكتورة أميرة إلهام، معاون وزير التخطيط للتنمية المستدامة، والسيد محمد معتمد، مساعد وزير البيئة لشؤون الاستثمار، إلى جانب ممثلي الجهات الحكومية والأكاديمية المتخصصة في الاستدامة البيئية والتنمية الصحية.

النسخة الثالثة لمؤتمر الصحة والسكان التنمية البشرية الصحة وزارة الصحة القطاع الصحي

صورة أرشيفية

قتل صاحبه.. القبض على المتهم بقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

صورة أرشيفية

يعمل في توكيل سيارات..مصدر يكشف حقائق حول مقتل مهندس كيمياء بالإسكندرية

ارشيفية

إجراءات أمنية عاجلة لحل لغز جريمة فتاة البرميل ببولاق الدكرور

بسبب خروجها فى وفت متأخر.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

بسبب خروجها فى وفت متأخر..الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم.. وهذا ثمن البيض

سعد الصغير

صاحبها تنازل.. سعد الصغير يُعلن عن انتهاء أزمة سيارة حادث إسماعيل الليثي

ميدو

ميدو يكشف عن أفضل 3 لاعبيين وسط دفاعي في تاريخ الكرة المصرية

حالة الطقس

الشتاء يكشر على أنيابه.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

خلال افتتاح "مركز التميز لتحلية المياه" و"البنك الإقليمي للجينات"

وزير الأوقاف: تنمية البحوث الزراعية بالمناطق الصحراوية يساعد في تحقيق الأمن الغذائي

المشاكل الزوجية

يعامل بشكل سيئ.. حكم دعاء الزوجة على زوجها

عمليات الهدم فى غزة

مرصد الأزهر: عمليات الهدم فى غزة "عقاب جماعي" يهدف إلى خلق واقع احتلالي جديد

فحص 127 مركبة.. حملات مفاجئة لفحص عوادم السيارات بالشرقية لضمان الالتزام بالقانون|صور

فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات

ضبط 7 أطنان و730 كيلو دواجن غير صالحة بالعاشر من رمضان

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

بسيطة ولذيذة.. طريقة عمل البطاطا بالباشميل

طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.

عمرو دياب واسماء جلال

قصة حب جديدة.. عمرو دياب يُثير الجدل بظهوره المتكرر مع أسماء جلال |فيديوجراف

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد