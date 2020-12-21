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طارق الدسوقي: ضحيت بالطب ورفضت عقد عمل خيالي من أجل التمثيل

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 08:03 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال الفنان طارق الدسوقي، إنه خريج كلية التجارة بجامعة عين شمس، رغم أن مجموعه كان يؤهله لكلية الطب وكانت رغبة والديه، لكنه اختار معهد فنون مسرحية وفاز بالمركز الثاني في المسرح بالجامعة وضحي بكل هذا من أجل التمثيل. 

وأضاف "الدسوقي" ،خلال لقائه ، فى برنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الاثنين ، أنه أثناء الدراسة في كلية التجارة بجامعة عين شمس لم يحضر أي محاضرات وكان في الفرقة المسرحية للجامعة والفريق المنتخب علي مستوي الجامعات للمسرح والتمثيل، وحصل على أفضل ممثل علي مستوى الجامعة لمدة عامين متتاليين. 

وتابع :" كان يزاملني في فريق المسرح بالجامعة الفنان محمود حميدة والفنان أحمد عبد العزيز، وكان يكبرني ب4 سنوات " مشيرا إلى أن والده جاء له بعقد عمل بمبلغ خيالي في إحدى الدول العربية بعد تخرجه لكنه رفض والتحق بمعهد الفنون المسرحية على غير رغبة والده. 
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