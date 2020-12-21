طارق الدسوقي: ضحيت بالطب ورفضت عقد عمل خيالي من أجل التمثيل

قال الفنان طارق الدسوقي، إنه خريج كلية التجارة بجامعة عين شمس، رغم أن مجموعه كان يؤهله لكلية الطب وكانت رغبة والديه، لكنه اختار معهد فنون مسرحية وفاز بالمركز الثاني في المسرح بالجامعة وضحي بكل هذا من أجل التمثيل.





وأضاف "الدسوقي" ،خلال لقائه ، فى برنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الاثنين ، أنه أثناء الدراسة في كلية التجارة بجامعة عين شمس لم يحضر أي محاضرات وكان في الفرقة المسرحية للجامعة والفريق المنتخب علي مستوي الجامعات للمسرح والتمثيل، وحصل على أفضل ممثل علي مستوى الجامعة لمدة عامين متتاليين.



