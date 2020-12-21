أول دولة عربية تعلن الاشتباه في 4 إصابات بسلالة كورونا الجديدة

كشفت إحدى الدول العربية، اليوم الاثنين، عن إجراء دراسة للتأكد من وجود ٤ حالات مصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا قادمة من بريطانيا.





وقال وزير الصحة العُماني، أحمد بن محمد السعيدي، في لقاء تلفزيوني إن " هناك دراسة جارية للتأكد من وجود ٤ حالات قادمة من المملكة المتحدة، مشيرًا إلى أن دراسة الخارطة الجينية للفيروس مستمرة وسيتم الإعلان عنها، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء العُمانية الرسمية.





وأكد السعيدي أن هناك متابعة حثيثة من السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، واللجنة العليا والفريق الفني لكل مستجدات هذا الفيروس.





وأشار السعيدي إلى أن الفيروسات بشكل عام وخاصة فيروسات ألـ RNA ومن ضمنها فيروس كورونا سريعة التحور ومنذ معرفة الخريطة الجينية لهذا الفيروس أصبح له أكثر من ٤ آلاف تحور.





وأوضح وزير الصحة العُماني أنه لا توجد أي دلائل على أن السلالة الجديدة، أكثر شراسة وخطورة من الفيروس الأم، لافتًا إلى أن اللقاحات المتوفرة حاليا ستكون لها نفس الإستجابة كما للفيروس الأم.





وكشف السعيدي، أن السلطنة ستستقبل 15,600 جرعة من لقاح كورونا يوم الخميس المقبل، على أن تصل حوال 28 ألف جرعة بحلول شهر يناير القادم.





ولفت وزير الصحة العُماني إلى أن الوزارة وضعت ضوابط للفئات المستهدفة لأخذ اللقاح وستكون الأولوية لأصحاب الأمراض المزمنة ومن تجاوزوا ٦٠ عامًا، مشددًا على أنه سيتم يوم الأحد المقبل بدء تطعيم اللقاح في السلطنة.





وأكد الوزير أنه لا توجد أي مؤشرات أو حاجة لإغلاق أي جزء من السلطنة وأن الترصد الوبائي قائم بدوره وإذا ما قررت اللجنة العليا أن يكون هناك إغلاق مستقبلي في السلطنة فسيكون في أماكن محدودة.