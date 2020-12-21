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الفيروسات في منتهى الذكاء .. طبيب مصري مقيم بلندن : كورونا تحور 25 مرة |فيديو

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 08:52 م
دكتور عصام عبد الصمد
دكتور عصام عبد الصمد طبيب مصري مقيم بلندن
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محمود محسن
أكد الدكتور عصام عبد الصمد الطبيب المصري المقيم بلندن أن وباء فيروس كورونا كان من الممكن أن يدمر العالم لكن بالرغم من ذلك الدول متماسكة حتى الان.

وأضاف "عبدالصمد"، خلال مداخلة عبر تطبيق زووم لبرنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور أن بريطانيا تعمل على أكثر من محور بداية من الإحتياطات والأجراءات الإحترازية من غسل اليدين  والتباعد وارتداء الكمامات.

وتابع طبيب مصري مقيم بلندن أن فيروس كورونا كان جديدا وسبب وفيات كثيرة ولم يحدث ذلك في بريطانيا فقط ولكن فى العالم كله، مؤكدا أن الموجة الأولى والتي بدأت من مارس الماضي حتى الأن كانت صعبة.

وأشار عبد الصمد إلى أن فيروس كورونا لا يصيب الجهاز التنفسي فقط ولكن يتسبب بجلطات، مؤكدا أنه من طبيعة الفيروسات انها تكون فى منتهى الذكاء.

وقال طبيب مصري مقسم بلندن إن الفيروسات تستطيع التحور والتغير مؤكدا أن فيروس كورونا تحور 25 مرة وهناك سلالات من بينها أقوى من الأخرى.
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