وزيرة الصناعة تشارك في منتدى الأعمال المصري الزامبي.. غدا





تنظم غدًا الثلاثاء، لجنة تنمية العلاقات مع أفريقيا بجمعية رجال الأعمال المصريين «منتدى الأعمال المصري الزامبي»، بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري المصري ووكالة التنمية الزامبية «ZDA».ويعقد المنتدي عبر تقنية الفيديو كونفرانس تحت رعاية ومشاركة وزيرا التجارة والصناعة في مصر وزامبيا.وقال الدكتور شريف الجبلي، رئيس اللجنة، أن المنتدي، يهدف الي استعراض فرص الاستثمار والتجارة والتصدير في السوق المصرية والزامبي بالجمع بين المستثمرين والمصدرين والمستوردين من الجانبين لتبادل الخبرات واهتمامات الأسواق لنشر الوعي بالفرص التجارية المتاحة في كلا السوقين.وأضاف «الجبلي»، كما يهدف المتلقي المصري الزامبي الي تبادل المعلومات حول العلاقات التجارية والاستثمارية والحلول المتاحة لتسهيل التجارة والنقل ، وكذلك التسهيلات المالية التي يمكن أن تكون مفيدة للمصدرين والمستوردين في كلا السوقين.وأوضح أن الفرص التجارية المشتركة تتمثل في مجالات الزراعة، التعدين، الصناعات الهندسية، الصناعات الغذائية، الكيماويات، مواد البناء، الورق والتغليف، المنسوجات، المنتجات الجلدية، الأثاث، المستحضرات الطبية بجانب قطاع البنوك والتمويل.وأشار إلى أن الفرص الاستثمارية المشتركة والواعدة في مصر وزامبيا في مجالات الزراعة، الطاقة، السياحة، الصناعة، المنتجات طبية، بالإضافة إلى البنية التحتية.