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حوادث

ضبط 4 أطنان أعلاف حيوانية مجهولة المصدر بالشرقية

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 03:00 ص
اعلاف
اعلاف
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 4 طن "أعلاف حيوانية" بدون مستندات مجهولة المصدر تمهيدًا لطرحها  للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص بمحافظة الشرقية .
 
وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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