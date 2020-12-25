أدوية علاج الاكتئاب والفرق بينها

مضادات الاكتئاب هي الأدوية توجد أنواع عديدة من ادوية الاكتئاب المختلفة التي تعالج أعراض الاكتئاب حسب درجة شدة الحالة والامراض الأخرى التى يعان منها المريض.





ووفقا لما ذكره موقع " webmd" تعمل الأنواع المختلفة من مضادات الاكتئاب مع بعضها البعض لكن الآثار الجانبية تختلف باختلاف العلاجات والأشخاص.





عندما تبدأ في تناول مضادات الاكتئاب ، يجب أن ترى طبيبًا عامًا أو ممرضة متخصصة كل أسبوع أو أسبوعين لمدة 4 أسابيع على الأقل لتقييم مدى نجاحها.





إذا وجدت الدواء المناسب فستحتاج إلى الاستمرار في تناولهم بنفس الجرعة لمدة 4 إلى 6 أشهر على الأقل بعد انخفاض الأعراض.





إذا كنت قد عانيت من نوبات الاكتئاب في الماضي ، فقد تحتاج إلى الاستمرار في تناول مضادات الاكتئاب لمدة تصل إلى 5 سنوات أو أكثر وفق مايحدده الطبيب.





لا تسبب مضادات الاكتئاب إدمانًا ، ولكن قد تصاب ببعض أعراض الانسحاب إذا توقفت عن تناولها فجأة أو ترك جرعة منها.





مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية (SSRIs)

إذا اعتقد طبيبك أنك ستستفيد من تناول مضادات الاكتئاب ، فعادة ما يوصف لك نوع حديث يسمى مثبط إعادة امتصاص السيروتونين الانتقائي (SSRI) .





أمثلة من مضادات الاكتئاب SSRI شيوعا هي الباروكستين (Seroxat) ، فلوكستين (بروزاك) و سيتالوبرام (Cipramil) .





إنها تساعد على زيادة مستوى مادة كيميائية طبيعية في دماغك تسمى السيروتونين ، والتي يعتقد أنها مادة كيميائية للـ "مزاج جيد" ، فضلا عن مضادات الاكتئاب القديمة ولها آثار جانبية أقل، على الرغم من أنها يمكن أن يسبب الغثيان و الصداع ، وجفاف الفم ومشاكل ممارسة الجنس. لكن هذه الآثار الجانبية عادة ما تتحسن بمرور الوقت.





بعض مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية ليست مناسبة للأطفال والشباب الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، تظهر الأبحاث أن خطر إيذاء الذات والسلوك الانتحاري قد يزداد إذا تم أخذها من قبل أقل من 18 عامًا.





فلوكستين هو مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية الوحيدة التي يمكن وصفها لمن هم دون 18 عامًا ، وحتى ذلك الحين ، فقط عندما يعطي أحد المتخصصين الضوء الأخضر.





مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات (TCAs)

مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات (TCAs) هي مجموعة من مضادات الاكتئاب تستخدم لعلاج الاكتئاب المعتدل إلى الشديد، بما في ذلك imipramine) Imipramil) و amitriptyline ، كانت موجودة لفترة أطول من SSRIs.





أنها تعمل عن طريق رفع مستويات المواد الكيميائية السيروتونين والنورادرينالين في دماغك، كلاهما يساعد في رفع مزاجك.





إنها آمنة تمامًا بشكل عام ، ولكن من الجيد أن تدخن الحشيش إذا كنت تتناول مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات لأنها يمكن أن تجعل قلبك ينبض بسرعة.





تختلف الآثار الجانبية لـ TCAs من شخص لآخر ، ولكنها قد تشمل جفاف الفم وعدم وضوح الرؤية والإمساك ومشاكل التبول والتعرق والشعور بالدوار والنعاس المفرط.





عادة ما تخف الآثار الجانبية في غضون 10 أيام حيث يعتاد جسمك على الدواء.





فورتيوكستين

ينصح المعهد الوطني للتميز في الرعاية الصحية (NICE) باستخدام Vortioxetine) Brintellix أو Lundbeck) لعلاج البالغين الذين يعانون من نوبة اكتئاب رئيسية أولية أو متكررة ، إذا لم تستجب الحلقة الحالية لاثنين من مضادات الاكتئاب الأخرى.





وتشمل الآثار الجانبية الشائعة المرتبطة vortioxetine أحلام غير طبيعية، و الإمساك ، الإسهال ، الدوار، و الحكة ، والغثيان والقيء.





مضادات الاكتئاب الأخرى

تعمل مضادات الاكتئاب الجديدة ، مثل فينلافاكسين (إفيكسور) ودولوكستين (سيمبالتا أو ينتريف) وميرتازابين (زيسبين سولتاب) ، بطريقة مختلفة قليلًا عن مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية (إس إس أراي) و (تي سي ايه)





يُعرف فينلافاكسين ودولوكستين باسم مثبطات امتصاص السيروتونين-نورأدرينالين (SNRIs) مثل مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات ، فإنها تغير مستويات السيروتونين والنورادرينالين في دماغك.





أظهرت الدراسات أن مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية (SNRI) يمكن أن تكون أكثر فعالية من مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية ، لكنها لا توصف بشكل روتيني لأنها قد تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.





أعراض الانسحاب

مضادات الاكتئاب لا تسبب الإدمان بنفس الطريقة التي تسببها المخدرات والسجائر المحظورة ، ولكن قد تظهر عليك بعض أعراض الانسحاب عندما تتوقف عن تناولها.





وتشمل هذه:





اضطراب المعدة

اعراض تشبه الانفلونزا

القلق

دوخة

أحلام حية في الليل

أحاسيس في الجسم تشبه الصدمات الكهربائية

في معظم الحالات ، تكون هذه الأعراض خفيفة جدًا ولا تدوم أكثر من أسبوع أو أسبوعين ، ولكنها قد تكون شديدة في بعض الأحيان.





يبدو أنها تحدث على الأرجح مع الباروكستين (سيروكسات) والفينلافاكسين (إيفكسور).





تحدث أعراض الانسحاب بعد فترة وجيزة من التوقف عن تناول الأقراص ، لذلك من السهل التمييز بين أعراض الانتكاس الاكتئابي ، والتي تميل إلى الحدوث بعد أسابيع قليلة.







