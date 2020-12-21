تشيلسي يتفوق على وست هام بثلاثية في البريميرليج

فاز فريق تشيلسي على نظيره وست هام بثلاثة أهداف دون مقابل، في الجولة الرابعة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي.





افتتح البرازيلي تياجو سيلفا التسجيل لتشيلسي في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضاعف تامي إبراهام النتيجة للبلوز بهدف ثان في الدقيقة 78.





وأكد إبراهام انتصار فريقه بتسجيله الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 80.





وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد تشيلسي للنقطة 25 في المركز الخامس، وتوقف رصيد وست هام عند 21 نقطة في المركز العاشر.





أعلن فرانك لامبارد، المدير الفني لفريق تشيلسي، تشكيل فريقه لمواجهة وست هام، في ختام منافسات الجولة الرابعة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي.





وجاء تشكيل تشيلسي كالآتي:





في حراسة المرمى: إدواردو ميندي





خط الدفاع: أزبلكويتا - زوما - تياجو سيلفا - تشيلويل





خط الوسط: نجولو كانتي - جورجينيو - ماونت





خط الهجوم: بوليسيتش - إبراهام - فيرنر