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شهيرة عن تكريم الراحل محمود ياسين في مهرجان المسرح: كان عشقه الأول

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 12:19 ص
صدى البلد
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هاني حسين
قالت الفنانة شهيرة، تعليقا على تكريم الفنان الراحل محمود ياسين في مهرجان المسرح القومي،:" محمود ياسين كان المسرح عشقه الأول ".

وأضافت شهيرة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :"  محمود ياسين كان يطمح في الوقوف على خشبة المسرح القومي ولو بجملتين فقط وعندما تم إجراء اختبارات لخريجي الفنون المسرحية والجامعات تقدم وتم قبوله وبدا العمل في المسرح القومي وكان علامة في المسرح المصري".

 وتابعت شهيرة:"  محمود ياسين لم يتخيل ان تخطفه السينما من المسرح،  واشكر إدارة مهرجان المسرح القومي على تكريم محمود ياسين ".

 وأكملت شهيرة:" المسرح القومي نظم احتفالية كبيرة لتكليل مجهود الفنان الراحل محمود ياسين ".

وافتتحت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم مهرجان المسرح القومي، وحرص الحضور على الوقوف دقيقة حدادًا على روح الدكتور رضا غالب أستاذ الدراما والنقد بالمعهد العالى للفنون المسرحية والذي غيبه الموت قبل افتتاح الدورة الحالية بساعات.

وبدأ حفل افتتاح المهرجان القومى للمسرح بعرض "الميراث" رؤية وإخراج المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، وجمل حوارية عماد عبد المحسن، وديكور محمد الفرماوى وإعداد موسيقى احمد طارق يحيى ومخرج منفذ علا فهمى، وتصميم رقصات كريمة بدير.

وقالت الفنانة رانيا محمود يس، بعد استلامها درع تكريم والدها الراحل محمود يس فى حفل افتتاح المهرجان القومى للمسرح فى دورته الـ13، والذى أقيم بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، "حلم الفنان محمود يس بدأ على خشبة المسرح وعندما وفد من بورسعيد للقاهرة كان حلمه أن يكون نجم مسرح قبل أن يتحول حلمه للسينما، وأشكر إدارة المهرجان ووزيرة الثقافة على هذا التكريم".

وقالت وزيرة الثقافة خلال كلمتها: "أهلًا بحضراتكم جميعًا فنانين ونقاد وإعلاميين وكل محبى المسرح، المهرجان القومي للمسرح أصبح هو الحراك الحقيقي للمسرح المصري وهو حصاد عام كامل من الإبداع لكل المسرحيين من شباب محمل بالطموح والأفكار الجريئة ونجوم كبار لديهم خبرات وتجارب مهمة". 
 
وتابعت دكتورة إيناس عبد الدايم: "اسمحوا لي أن نحيي كل المشاركين في هذه الدورة من مبدعين في كل فروع العمل المسرحي لأنهم عملوا في ظروف استثنائية، وأتمني لكم مشاهدة مسرحية جيدة في كل عروض المهرجان وأطالبكم بالإلتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية ويحيا المسرح ويحيا الفن وتحيا مصر". 
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