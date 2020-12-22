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رياضة

اليوم .. الأشعة تحدد إصابة أحمد أيمن ومدة غيابه عن الإسماعيلي

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 01:09 ص
أحمد أيمن
أحمد أيمن
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نانسي القاضي
تعرض أحمد أيمن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، لإصابة قوية في لقاء الفريق أمام الجونة.

وتغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة على منافسه الاسماعيلي بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي اقيمت على ملعب استاد خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز. 

وكشف مصدر لموقع صدى البلد أن أيمن اصيب بعد بداية شوط المباراة الثاني ب10 دقائق، بعدما تدخل مع أحد لاعبي الجونة، وخضع اللاعب الى أشعة؛ لفحص حجم الإصابة، وسيتم الإعلان غدًا عن نتيجتها.

وأضاف المصدر أن التشخيص المبدئي للإصابة غير مطمئن، ولكن لن يتم الإعلان عن حجمها إلا بعد ظهور نتيجة الأشعة.

وكان مجلس اداره الاسماعيلي برئاسه المهندس ابراهيم عثمان المشرف العام علي الفريق الاول قرر اقاله الجهاز الفني للفريق الاول بقياده المدير الفنى البرازيلى هيرون ريكاردو ، على أن يتم الإعلان عن الجهاز الجديد خلال ساعات .

وتلقى الإسماعيلى خسارة أمام الجونة بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، ضمن منافسات الجولة الــ3 بمسابقة الدورى المحلى.

تقدم الإسماعيلى عن طريق فخر الدين بن يوسف قبل أن يتعادل الجونة عن طريق الشبراوى ثم سجل كريم الطيب ثانى اهداف صاحب الأرض من صنع الشبراوى.

بتلك النتيجة يتوقف رصيد الفريق عند النقطة الثانية فى المركز الثانى عشر فيما ارتفع رصيد الجونة للنقطة الخامسة فى المركز الرابع.
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