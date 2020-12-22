صباح البلد يستعرض آراء المواطنين في كيفية قضاء الكريسماس مع كورونا.. شاهد

عرض برنامج "صباح البلد" ، المذاع على فضائية "صدى البلد" تقريرا، عن استطلاع آراء المواطنين، حول كيفية الاحتفال، بـ"الكريسماس"، خلال أزمة كورونا.





وقالت إحدى المواطنات، خلال التقرير، إنه من المفروض فرض احتياط وإجراءات احترازية ، كبيرة ، للحد من التفشي، وللحفاظ على صحة المواطنين.





ومن جانبها قالت سيدة أخرى، إن هناك الكثيرين، سيقضون "الكريسماس" ، في منازلهم، خوفا من كورونا ، وللحفاظ على صحة أبنائهم.





وقالت سيدة أخرى: إنها ستقضي "الكريسماس" ، في منزلها ، وتتابع فيلمها المفضل ، خوفا من التزاحم والتكدس.





أصدرت وزارة السياحة والآثار قرار بمنع جميع الاحتفالات في الفنادق ومنشآت والمطاعم السياحية خلال أعياد الكريسماس ورأس السنة و ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. وأوضح وزير السياحة والآثار د. خالد العناني أنه لا يوجد أي استثناءات خلال أعياد الكريسماس ورأس السنة وأن جميع الحفلات ممنوعة، و حفاظا للصحة العامة للمواطنين و التي تعد أولوية لدى وزارة السياحة و الآثار، مؤكدا أن جميع المخالفين لهذا القرارسوف يتم سحب و إلغاء التراخيص الخاصة بالمنشاة السياحية.



