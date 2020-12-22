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رياضة

حدادا على محمد فايز.. غزل المحلة يرتدي شارات سوداء في مباراة اليوم أمام إنبي

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 11:09 ص
محمد فايز
محمد فايز
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ملك موسى
قرر مجلس إدارة نادي غزل المحلة برئاسة المحاسب احمد عمرو، ارتداء اللاعبين شارات سوداء في مباراة الفريق امام انبي المقرر لها الخامسة من مساء اليوم، حدادا علي روح محمد فايز لاعب ومدرب المحلة السابق ، ومدرب دمنهور الحالي، والذي وافته المنية صباح اليوم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا .

وقامت إدارة المحلة ، بتجهيز الشارات السوداء عقب علمها بوفاة محمد فايز الذي قاد غزل المحلة من قبل للصعود للدوري الممتاز مرتين كان اخرها موسم 2014-2015 عقب فوزه علي بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف .

ومن المقرر، ان تطلب إدارة غزل المحلة بشكل رسمي خلال الساعات القادمة من لجنة المسابقات الوقوف دقيقة حداد قبل مباراة الفريق امام انبي مساء اليوم، حدادا علي روح محمد فايز لاعب ومدرب المحلة السابق .

وفي سياق مختلف ، قررت اسرة محمد فايز مدرب دمنهور الحالي ولاعب ومدرب غزل المحلة السابق، اقامة صلاة الجنازة بساحة المسجد الكبير بمنطقة الشعبية بالمحلة الكبري ، وذلك عقب وفاته صباح اليوم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا بأحد المستشفيات الخاصة بمدينة المحلة الكبري.

ومن المقرر ، ان تتم صلاة الجنازة عقب اذان الظهر وذلك بإتباع كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا اثناء صلاة الجنازة ومراسم الدفن .

كما قررت الاسرة دفن لاعب ومدرب المحلة السابق ومدرب دمنهور الحالي بمقابر الاسرة بمنطقة الششتاوي بمدينة المحلة ، وذلك بعد استطلاع رأي أولاده المقيمين خارج مصر . 

وتوفي في الساعات الاولي من صباح اليوم محمد فايز لاعب ومدرب غزل المحلة السابق والمدير الفني الحالي لفريق دمنهور الذي ينافس بالقسم الثاني وذلك متأثرا بلإصابته بفيروس كورونا .

وجاءت وفاة لاعب ومدرب المحلة السابق بعد ساعات من دخوله لاحدي المستشفيات الخاصة بمدينة المحلة، وذلك بسبب شعوره بضيق في التنفس قبل ان تتدهور حالته الصحية في الساعات الاولي من صباح اليوم ليلاقي ربه بعد مشوار حافل مع كرة القدم .

وسبق لفايز قيادة غزل المحلة للصعود للدوري الممتاز مرتين من قبل بالاضافة لقيادته لغزل المحلة لتحقيق المركز الخامس في بطولة الدوري الممتاز موسم 2009-2010.

وتولي فايز تدريب دمنهور مطلع الشهر الماضي ومعه جهاز فني من ابناء مدينة المحلة قبل ان يصاب بكورونا  مطلع الاسبوع قبل الماضي ومعه ثمانية من لاعبي دمنهور وعدد من اعضاء الجهاز الفني بالنادي قبل ان يتم شفاء اللاعبين الثمانية واعضاء الجهاز الفني في الوقت الذي توفي محمد فايز متأثرا بإصابته بفيروس كورونا
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