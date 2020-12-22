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تعليم

وزير التعليم العالي يهنئ الدكتورة فاطمة الرزاز لتعيينها نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 11:03 ص
الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار
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نهلة الشربيني
تقدم الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالتهنئة إلى الدكتورة فاطمة الرزاز عميد كلية الحقوق جامعة حلوان، بمناسبة تعيينها نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وفقا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رقم 695 لسنة 2020 بتعيين 3 أعضاء جدد بالمحكمة الدستورية العليا.

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وأعرب الدكتور خالد عبدالغفار عن سعادته لاختيار الدكتورة فاطمة الرزاز لهذا المنصب، الذي جاء بسبب جهودها المستمرة في خدمة التعليم، متمنيا لها خالص النجاح والتوفيق في أداء مهامها بما يدعم ويحقق مصلحة المواطنين وخدمة الوطن.

وأشار الوزير إلى أن الدكتورة فاطمة الرزاز تعد أول سيدة يتم اختيارها لعضوية المحكمة منذ عام 2012، مما يدل على تميزها وقدرتها على العطاء في منصبها الجديد.

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