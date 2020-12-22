بتر يد عامل بالدقهلية أثناء العمل على ماكينة لدرس قش الأرز

أصيب عامل ببتر فى يده اليسرى خلال عمله على ماكينة درس قش أرز بعزبة أشمون التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية





تلقى اللواء رأفت الفقى مدير امن الدقهلية اخطارا يفيد بورود اشاره من مستشفى دكرنس لمركز شرطة دكرنس يفيد بوصول هانى احمد عبد العزيز احمد ٤٠ عاما عامل ومقيم عزبة اشمون التابعه لمركز دكرنس مصابا ببتر فى اليد اليسرى ادعاء حادث عارض وتم تحويله الى مستشفى الطوارئ بالمنصورة .





وبانتقال ضباط المباحث الى مكان البلاغ وبسؤال والده ٥٦ عاما عامل قرر انه اثناء عمل نجله على ماكينة درس قش ارز جذبت الماكينة يده مما ادى الى حدوث اصابته ولم يتهم احد فى التسبب بذلك .





وتحرر عن ذلك المحضر ٣٦٥ لسنة ٢٠٢٠ عوارض مركز شرطة دكرنس واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.