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تعليم

هندسة القاهرة: امتحانات الفصل الدراسي الأول منتصف يناير

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 11:51 ص
هندسة القاهرة
هندسة القاهرة
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أحمد الشاهد
قال الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، إن الكلية ملتزمة بالجدول الذي أعده المجلس الأعلى للجامعات بشأن إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول والتي من المقرر أن تبدأ في الأسبوع الثالث من يناير المقبل ولكن لم يتم تحديد الموعد النهائي لإقامتها .

وأضاف "عبد الفتاح" في تصريح خاص لـ "صدى البلد" أنه سيتم عقد اجتماعا لتحديد موعد إجراء الامتحانات وكذلك كيفية إجراؤها سواء حضوريا من خلال حضور الطلاب في مقر الكلية أو إلكترونيا من خلال منصات التعليم الإلكتروني الخاصة بالكلية (بلاك بورد) والتي أطلقتها الجامعة .
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وإوضح أن الكلية مستعدة لإجراء الامتحانات بكافة الطرق ، كما أن هناك تشديدات على التزام الجميع سواء الطلاب أو العاملين وأعضاء هيئة التدريس بالإجراءات الإحترازية التي أقرتها وزارة الصحة ، وتزويد الكلية بالمطهرات والكحول وارتداء الطلاب الكمامات طوال فترة تواجدهم بالكلية ، وقد أعدت الكلية عيادة إضافية لتقديم كافة الخدمات الصحية المتاحة لجميع الطلاب ومنتسبي الكلية .

وكان الدكتور محمود علم الدين المتحدث باسم جامعة القاهرة قد أوضح أن امتحانات الفصل الدراسي الأول ستتم وفقا للظروف الراهنة التي نشهدها ، موضحا أنه تم وضع العديد من السيناريوهات والحلول البديلة التي سيتم الاعتماد عليها في حال حدوث أي ظروف طارئة بشأن سير العملية التعليمية أو إجراء الامتحانات .


وأكد "علم الدين" في تصريح خاص لـ "صدى البلد" أن الجامعة مستعدة لإجراء الامتحانات تحت أي ظرف ، سواء فيما يتعلق بأزمة "كورونا" أو حتى فيما يتعلق بحدوث أي تغيرات بالظروف المناخية ، فالجامعة وضعت في اعتبارها هذه المتغيرات واستعدت بالحلول المناسبة لها وإدارتها بطريقة صحيحة والتي تحقق مصلحة الطالب .
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