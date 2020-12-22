مصر تدرس احتياجاتها المائية في ضوء سد النهضة.. حقيقة تسجيل السعودية إصابات بـ«كورونا المتحور».. و«السلالة الجديدة» ترعب العالم.. الأبرز في الصحف السعودية

الكونجرس يقر «الحصانة السيادية» للسودان.. والخرطوم ترحب

وزير الصحة: «كورونا» المتحور ليس أسوأ واللقاح فعّال ضده

لندن مدينة أشباح.. بريطانيا معزولة جوًا وبحرًا.. مليون إصابة في العالم كل يومين

وفد إسرائيلي - أمريكي يتوجه إلى المغرب لتوطيد العلاقات

علماء: سلالة كورونا الجديدة أكثر قدرة على إصابة الأطفال

تحصين منتسبي القوات المسلحة السعودية بلقاح "COVID-19"

«محور الشر».. تحت المجهر الديموقراطي حقبة بايدن.. هل تكون «ولاية أوباما الثالثة»؟









تناولت الصحف السعودية باهتمام واسع الأنباء التي تتناول سلالة كورونا الجديدة، والإجراءات الاحترازية السعودية لمنع أي تفشي لهذه السلالة، إضافة إلى قضايا أخرى من دول العالم.









وقالت صحيفة "الشرق الأوسط": "تتابع الحكومة «موقفها المائي واحتياجاتها المستقبلية من المياه»، حيث قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والرى، إن «وزارته تبذل مجهودات متواصلة فى إطار رؤية شاملة، تستهدف توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكل القطاعات المستخدمة للمياه، كمًا ونوعًا، بما ينعكس إيجابيًا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية».









وتخوض مصر والسودان وإثيوبيا مفاوضات ممتدة منذ سنوات بشأن السد، الذي بنته أديس أبابا على النيل الأزرق، الرافد الرئيسي لنهر النيل، في محاولة للتوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.









وتوصل الكونجرس إلى اتفاق نهائي أمس، يعيد «الحصانة السيادية» للسودان، التي أسقطت عنه عام 1993، إثر إدراجه في القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، لاستضافته زعيم القاعدة وقتها أسامة بن لادن، وعدد من قادة التنظيمات المتطرفة.









وتم تمرير التشريع ضمن مشروع قانون الإنعاش الاقتصادي والتمويل الفيدرالي.









لكن القانون الجديد استثنى قضايا المحاكم التي رفعها ضحايا الحادي عشر من سبتمبر أو ذووهم من مشروع الحصانة.









وحول كورونا، قالت الصحيفة، نفت وزارة الصحة السعودية، تسجيلها إصابات بفيروس كورونا المتحور.









وقال المتحدث الرسمي للوزارة، في تغريدة على «تويتر»: «لا صحة عن ما يتم تداوله حول تسجيل حالات إصابة بفيروس (كورونا المتحور) في السعودية، ولم يتم رصده بالمملكة حتى الآن».









قال علماء أمس (الاثنين) إن سلالة جديدة من فيروس كورونا التي تنتشر بسرعة في بريطانيا تحمل طفرات قد تعني أن الأطفال معرضون للإصابة بهذه السلالة مثل الكبار، خلافا للسلالات السابقة للفيروس.









وذكرت "الشرق الأوسط"، أنه أقلعت صباح اليوم، الثلاثاء، أول رحلة تجارية مباشرة من مطار بن غوريون إلى المغرب وعلى متنها وفد إسرائيلي - أمريكي يترأسه صهر الرئيس الأمريكي ومستشاره جاريد كوشنر، برفقة مئير بن شبات المستشار الخاص لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يترأس الوفد الإسرائيلي.









وقالت صحيفة "عكاظ": "كشف وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة الاهتمام بدراسة ومتابعة فايروس كورونا المتحور"، مؤكدًا حرص القيادة الرشيدة على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية بمنع السفر لتقييم الوضع حتى نتفهم طبيعة هذا الفيروس المتحور.









وأضاف: «مبدئيًا إذا أصيب شخص بفايروس كورونا المتحور فهو مشابه لفايروس كورونا المتعارف عليه، وليس أسوأ منه، واللقاح فعال معه، وهذا من الأمور المبشرة بالخير، أما في ما يخص أنه أسرع انتشارا أم لا فهذا الأمر تحت الدراسة والتقييم حاليا».









وذكرت "عكاظ" أنه إذا كان البؤس الصحي في العالم أمريكيًا بامتياز؛ فيصح القول إن البؤس الصحي في القارة الأوروبية بريطاني بامتياز.









ولكن هل ترك فيروس كورونا الجديد حدودًا فاصلة بين أقطار العالم؟ فهذه السلالة الجديدة من الفايروس التي عثر عليها في بريطانيا، وأدت الى إغلاق معظم أرجاء إنجلترا، أحدثت هزات ارتدادية ملموسة في أنحاء العالم.









فها هي أوروبا وأمريكا بدأتا تعزلان بريطانيا، فقد تم حظر الرحلات القادمة من بريطانيا إلى معظم أرجاء العالم، حتى في السعودية التي قررت حظر الرحلات الداخلية أسبوعًا، لمنع تسلل السلالة الجديدة للفايروس الشرير.









وفي شأن آخر، قالت "عكاظ"، إنه محور ثالوث الإرهاب التركي التدميري الطائفي الإيراني والإخواني الظلامي، ستكون ملفات ساخنة على طاولة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، ستتكشف خلال الأسابيع القادمة طريقة تعامله معها.









وفيما يبدأ العد التنازلي لتنصيب بايدن، تبدأ حرارة أجسام نظامي تركيا وإيران في الارتفاع، إذ تراهن طهران على عودة الولايات المتحدة برئاسة جو بايدن إلى سياسة الرئيس السابق أوباما في الملف النووي، وتحلم بأن فترته ستكون «ولاية ثالثة لأوباما». وفي ولاية ترامب عرض أكثر من مرة قرارات لتصنيف جماعة الإخوان على أنها إرهابية أمام الكونجرس، كما كان هناك مشروع قانون عرض في مجلس الشيوخ، ومقدم لوزراء العدل والخارجية والمالية والدفاع بشأن القواعد التي يمكن بها تصنيف الإخوان جماعة إرهابية، بشكل يتوافق عليها القانون الأمريكي. وبحسب خبراء أمريكيين فإن إدارة بايدن ستتعامل بالأدوات المحترفة الجديدة كون المرحلة القادمة تتطلب إعادة تموضع مختلفة على ضوء المعطيات والمتغيرات في المشهد السياسي في المنطقة.









أخيرًا من صحيفة "الرياض"، فقد جاء عنوانها في الصفحة الأولى "احترازات سعودية لتقييم الفيروس"، وفي نفس السياق، قالت الصحيفة إنه قد رأس رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي عبر الاتصال المرئي، أمس، إيجاز خلية دعم الأزمات المؤقتة لجائحة كورونا في وزارة الدفاع.









وناقش الإيجاز خطة تحصين منسوبي القوات المسلحة بلقاح «COVID-19» والخطط والمبادرات، التي سيتم تنفيذها.











وجرى بحث أهمية مضاعفة الجهود من خلال المبادرات التي أطلقتها خلية دعم الأزمات المؤقتة لجائحة كورونا في وزارة الدفاع لتحصين منسوبي الوزارة.









يذكر أن الاجتماع ناقش عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ حيالها العديد من التوصيات والقرارات.