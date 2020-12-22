استعدادا لمواجهة بيراميدز.. محاضرة بالفيديو للاعبي سيراميكا كليوباترا قبل انطلاق المران

عقد هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، محاضرة بالفيديو مع لاعبي الفريق، قبل انطلاق مران اليوم على الملعب الفرعي لاستاد 30 يونيو بالدفاع الجوي، استعدادا لمواجهة بيراميدز في الدوري المصري.





وتجري الاستعدادات داخل نادي سيراميكا كليوباترا على قدم وساق، حيث ينتظر الفريق مواجهة قوية أمام بيراميدز في السابعة والنصف مساء الأحد المقبل، على ملعب استاد السويس الجديد، بالجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز، بعدما تقرر تأجيل لقاء المقاولون العرب بالجولة الثالثة لارتباط المنافس بمشاركته الإفريقية.





وحقق فريق سيراميكا كليوباترا الفوز في أول جولتين بمسابقة الدوري الممتاز، الأول على حساب الإنتاج الحربي بهدفي شريف دابو ومحمود نبيل، والثاني على حساب البنك الأهلي 3-1 من توقيع شادي حسين هدفين وشريف دابو هدف.