هل الحوامل تتلقين لقاح فيروس كورونا؟ .. دراسة تجيب

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ظهر الجدل عندما أصدرت دائرة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة (NHS) ، التي تقود حملات التطعيم في البلاد، نصيحة للنساء في سن الإنجاب، وأولئك الذين يرضعون حديثي الولادة للابتعاد عن اللقاح.





كما كانت هناك أيضًا خلافات كافية حول لقاحات COVID التي تسبب العقم عند النساء.





للإضافة إلى ذلك، لا يوجد دليل موثوق به حتى الآن أو مشاركة النساء الحوامل أو المرضعات في التجارب السريرية لـ فيروس كورونا COVID حتى الآن، من المتوقع أن تحدث التجارب الأولى فقط في الأشهر الأولى من عام 2021.