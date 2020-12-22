سعداء الحظ في زمن كورونا.. أصحاب هذه الفصيلة من الدم أقل عرضة للإصابة بالفيروس

تشير دراستان جديدتان إلى أن الأشخاص الذين لديهم فصيلة الدم O قد يكون لديهم خطر أقل للإصابة بفيروس SARS-CoV-2 ، الذي يسبب COVID-19 ، ويقلل من احتمال حدوث نتائج خطيرة ، بما في ذلك مضاعفات الأعضاء.

على الرغم من أن هذه الدراسات الجديدة تقدم دليلًا على وجود صلة محتملة بين فصيلة الدم وقابلية التعرض للفيروس القاتل ، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم لماذا وماذا يعني للمرضى بشكل أفضل ، وفقًا للتقارير.

على الرغم من أن هذه الدراسات الجديدة تقدم دليلًا على وجود صلة محتملة بين فصيلة الدم وقابلية التعرض للفيروس القاتل ، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم لماذا وماذا يعني للمرضى بشكل أفضل ، وفقًا للتقارير.

وتضيف الدراسات ، التي نُشرت في مجلة Blood Advances ، أدلة على أنه قد يكون هناك ارتباط بين فصيلة الدم ومدى التعرض لـ COVID-19.

وفي الدراسة الأولى ، قارن الباحثون بيانات السجل الصحي الدنماركي من أكثر من 473000 فرد تم اختبارهم بحثًا عن COVID-19 ببيانات من مجموعة ضابطة تضم أكثر من 2.2 مليون شخص من عامة السكان.





من بين المصابين بـ COVID-19 ، وجدوا عددًا أقل من الأشخاص الذين لديهم فصيلة الدم O والمزيد من الأشخاص المصابين بأنواع A و B و AB.





تشير الدراسة إلى أن الأشخاص ذوي فصائل الدم A أو B أو AB قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بـ COVID-19 من الأشخاص المصابين بالنوع O.





نظرًا لاختلاف توزيع فصائل الدم بين المجموعات العرقية الفرعية ، فقد قام الباحثون أيضًا بالتحكم في العرق وأكدوا أن عددًا أقل من الأشخاص ذوي فصيلة الدم O أثبتت إصابتهم بالفيروس.



