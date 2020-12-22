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مرأة

دراسة توضح.. لماذا النساء أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا مقارنة بالرجال

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 09:56 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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نهى هجرس
فيروس كورونا هو مرض يصيب الناس من جميع الأعمار على حد سواء، ومع ذلك تعتمد شدته على عوامل، منها مستويات المناعة لديك وأيضا جنس المصاب.

من بين العديد من الدراسات التي أجريت خلال الأشهر الماضية ، لوحظ أن النساء هن الحالات الأقل خطورة للإصابة بـCOVID-19 ، ومن المرجح أن يكون معدل الوفيات منخفضًا أيضًا، كما أتاحت الأوبئة السابقة للمرأة ميزة أفضل للبقاء على قيد الحياة على الرجل ، وذلك بسبب مجموعة متنوعة من العوامل .

والآن ، بفضل اكتشاف جديد ، حدد علماء الطب مؤخرًا آثارًا للبروتينات التي لديها القدرة على حماية النساء بشكل أفضل من الرجال في حالات COVID-19.

في حين أن مستقبلات ACE2 ، وهي الخلية البروتينية COVID-19 التي تسبب السارس-COV-2 ترتبط نفسها بأحد الأسباب الرئيسية التي تجعل النساء تميل إلى أن يكون لديها حالة أقل خطورة من COVID-19 .

ومستقبلات ACE2 هي نوع من الإنزيم البشري الذي يرتبط به SARS-COV-2 ثم يبدأ في التكاثر، كما أنه يوفر حماية أساسية ضد أنواع معينة من مضاعفات القلب والأوعية الدموية والرئة.

الآن ، بفضل الخليط الفريد من الكروموسومات والهرمونات الموجودة في أجسام النساء ، تشير الدراسات إلى أن النساء قد يكون لديهن ضعف عدد مستقبلات ACE2 في الجسم ، مما يمنحهن فرصًا أقل للإصابة بـ COVID-19، ووجدت الدراسة ، التي قادها باحثون بارزون من جامعة ألبرتا ، أن ارتفاع مستقبلات ACE2 سمح للنظام بتصفية الفيروس ، والتلاعب في المستويات لحماية الجسم ، إلى حد معين.

وبالمقارنة مع ذلك ، فقد وجدت بعض الدراسات أيضًا أن الرجال لا يحتوون فقط على عدد أقل من مستقبلات ACE2 وأكثر عرضة للإصابة، ما يجعلهم عرضة لخطر العدوى، ولكن أيضًا يحتوين على الكثير من مستقبلات ACE2 بالقرب من جهازهم التناسلي ، مما يجعلهم ، للأسف ، عرضة للإصابة بضعف الانتصاب ومشاكل الخصوبة الأخرى ، والتي يمكن أن تتحول أيضًا إلى أعراض ما بعدCOVID-19.

بصرف النظر عن هذا ، قد تتمتع النساء أيضًا بالكثير من المزايا الأخرى المباركة وراثيًا ، مما يعرضهن بشكل مفاجئ لخطر أقل للإصابة بـ COVID-19.


المصدر موقع timesofindia
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