دراسة جديدة: سلالة فيروس كورونا الجديدة أكثر عدوى بنسبة 70%

بينما تستمر حالات الإصابة بفيروس كورونا في الارتفاع في جميع أنحاء العالم وتسارع حملات التطعيم في المرحلة الأولى ، إلا انه أثار اكتشاف علمي جديد قلق الخبراء، ويُعتقد أن نوعًا جديدًا من COVID من فيروس SARS-COV-2 ، يؤدي إلى زيادة الحالات في جميع أنحاء لندن وأجزاء من المملكة المتحدة، يُعتبر أكثر عدوى من السلالات الأخرى.
بينما تميل الفيروسات إلى التحور ، أصبحت أحدث طفرة لـ COVID مصدر قلق دوليًا، حيث يعتقد العديد من الخبراء أيضًا أن أحدث طفرات COVID قد يكون لها أعراض مختلفة ، ويمكن نقلها بسهولة وتزيد من الحالات خلال العطلات .
وكشفًا لما قدمه موقع "timesofindia" إليكم ابرز مخاطرها...
تسببت طفرة الفيروس الجديدة في إصابة أكثر من 1108 في مناطق المملكة المتحدة، ولا يزال العلماء يحاولون التأكد من الأصول وفك شفرات تركيبتها وراثيًا، وفقًا لإحدى الفرضيات ، فقد تكون سلالة الفيروس قد طورت نفسها من خلال الانتقال عبر المصابين بـ فيروس كورونا.
وعلى مدار العام الماضي ، تم تحديد العديد من سلالات COVID على مستوى العالم، وتحتوي الطفرة الحالية للفيروس ، والتي تعد الآن النسخة الأكثر شيوعًا من الفيروس المتداول في المملكة المتحدة ، على تغييرات في بروتين سبايك للفيروس ، والذي يلعب دورًا رئيسيًا في الهجوم على الجسم.
أشارت العديد من الدراسات الحالية إلى أن الاختلاف الأكبر قد ينشأ من كيفية تفاعل الطفرة مع الخلايا التي تحصد المناعة في النظام، والتي توفر حماية من المستوى الأول.
ويقول الباحثون ، ان الطفرة الجديدة B.1.1.7 تحمل نسخة مبتورة من جين ORF8 ، والتي قد تغير من مولد الضد ، أي أنها ضرورية للتعرف على الأجسام المضادة المناعية في النظام ، وقد تكون قادرة على مهاجمة جهاز المناعة بشكل أسرع وأكثر قوة من السلالات السابقة، قد يكون أيضًا سببًا في وصفها بأنها سلالة شديدة العدوى.
وقد وصفت السلطات الطبية هذه السلالة بأنها أكثر عدوى بنسبة 70 في المائة من سلالات COVID السابقة ، مما يعني أن احتمالات انتشار العدوى المصحوبة بأعراض ، وانتقال الفيروس إلى الآخرين هي في الجانب الأعلى.