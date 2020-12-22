دراسة جديدة: سلالة فيروس كورونا الجديدة أكثر عدوى بنسبة 70%

تسببت طفرة الفيروس الجديدة في إصابة أكثر من 1108 في مناطق المملكة المتحدة، و

وعلى مدار العام الماضي ، تم تحديد العديد من سلالات COVID على مستوى العالم، و تحتوي الطفرة الحالية للفيروس ، والتي تعد الآن النسخة الأكثر شيوعًا من الفيروس المتداول في المملكة المتحدة ، على تغييرات في بروتين سبايك للفيروس ، والذي يلعب دورًا رئيسيًا في الهجوم على الجسم.





أشارت العديد من الدراسات الحالية إلى أن الاختلاف الأكبر قد ينشأ من كيفية تفاعل الطفرة مع الخلايا التي تحصد المناعة في النظام، والتي توفر حماية من المستوى الأول.





ويقول الباحثون ، ان الطفرة الجديدة B.1.1.7 تحمل نسخة مبتورة من جين ORF8 ، والتي قد تغير من مولد الضد ، أي أنها ضرورية للتعرف على الأجسام المضادة المناعية في النظام ، وقد تكون قادرة على مهاجمة جهاز المناعة بشكل أسرع وأكثر قوة من السلالات السابقة، قد يكون أيضًا سببًا في وصفها بأنها سلالة شديدة العدوى.





وقد وصفت السلطات الطبية هذه السلالة بأنها أكثر عدوى بنسبة 70 في المائة من سلالات COVID السابقة ، مما يعني أن احتمالات انتشار العدوى المصحوبة بأعراض ، وانتقال الفيروس إلى الآخرين هي في الجانب الأعلى.