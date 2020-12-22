ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

كل ما تريد معرفته عن فيلم سيدة البحر.. مرشح السعودية لـ الأوسكار

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 04:01 م
فيلم سيدة البحر
فيلم سيدة البحر
Advertisements
محمد نبيـل
عادت السعودية العام الماضي بفيلم سيدة البحر إلى مهرجان فينيسيا السينمائى الدولى بفيلم "سيدة البحر"، وفاز بثلاث جوائز خلال منافسته في المسابقة الرسمية للأفلام الروائية في مهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف، وهم جائزة لجنة التحكيم أفضل فيلم وجائزة أفضل مخرج للمخرجة شهد أمين وجائزة لجنة تحكيم النقاد وحضر حفل ختام المهرجان وتسلم الجوائز المنتج المنفذ محمد الدراجي.

وقد كشفت الشركة المنتجة للفيلم السعودى "سيدة البحر" عن اختياره ليمثل المملكة العربية السعودية في جوائز الأوسكار 2021، ضمن فئة "أفضل فيلم روائي أجنبي". 

سيدة البحر هو اول فيلم سعودى يشارك بأيام قرطاج السينمائية، وهو عبارة عن حكايةً أسطورية عن فتاة صغيرة شجاعة وصلبة الإرادة، تُقرر اختيار مصيرها بنفسها فتتحدى أسرتها وتثور على التقاليد المظلمة المتبعة في قريتها والتي تفرض تقديم الإناث من أطفالها إلى مخلوقات غريبة تعيش في المياه المجاورة.

وحصل الفيلم في عرضه العالمي الأول على جائزة "فيرونا" للفيلم الأكثر إبداعًا ضمن مسابقة أسبوع النقاد المرموقة خلال فعاليات النسخة الـ 76 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، كما شارك بمسابقة أفاق السينما العربية بمهرجان القاهرة السينمائى الدولى الـ41.

شهد أمين مخرجة وكاتبة سيناريو سعودية، ولدت بمدينة جدة، وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في إنتاج الفيديو والدراسات الفنية السينمائية من جامعة ويست لندن، كما تحمل شهادة في كتابة السيناريو. وتضم قائمة أعمالها الفيلمين القصيرين «موسيقانا»، و«نافذة ليلى» الذي عُرض في مهرجان الخليج السينمائي، وفاز بجائزة أفضل فيلم في مهرجان أفلام السعودية، وفيلم «حورية وعين» الذي حقق حضورًا عالميًا وشارك في العديد من المهرجانات الدولية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

اختيار فيلم "200 متر" لتمثيل الأردن في جوائز الأوسكار لعام 2021

لقطات من فيلم المخرجة سارة مسفر المشارك بمهرجان القاهرة السينمائي

كل ما تريد معرفته عن مهرجان القاهرة 42.. لجان التحكيم.. وأيام صناعة السينما والتكريمات

عرض الفيلم القصير منارة في مهرجان الفيلم القصير في لوس أنجلوس

فيلم سيدة البحر يمثل السعودية في الأوسكار

ترشيحاتنا

7 طرق للوقاية من النوبة القلبية.. الإقلاع عن التدخين وعدم استخدام العقاقير المحظورة أبرزها

الجهاز الفني للأهلي يستقر على تشكيل مواجهة سونيديب بـ دوري أبطال أفريقيا

قرار عاجل من ألمانيا بشأن السلالة الجديدة المتحورة من كورونا

تفاصيل 60 دقيقة في حريق المرج.. شهود عيان: فشلنا فى إخماد النيران والحماية المدنية أنقذت المنطقة من كارثة.. فيديو وصور

وائل جسار يشارك في تحدي أغنية محسود.. ورد فعل مفاجئ من عمرو دياب

بعد رحيل مدربهم.. شارات حداد للاعبي غزل المحلة أمام إنبي في الدوري.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل الحوامل تتلقين لقاح فيروس كورونا؟ .. دراسة تجيب

أنجبت مولودا في دولة أخرى.. أم تتلقى فاتورة مستشفى بقيمة 100 ألف دولار

أمراض الشتاء.. أفضل 5 حلول طبيعية لـ الطفح الجلدي وجفاف البشرة