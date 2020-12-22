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اقتصاد

ارتفاع جماعى للبورصة بختام تعاملات الثلاثاء ورأس المال يربح 5.6 مليار جنيه

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 03:15 م
البورصة
البورصة
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محمد صبيح
أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم، الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقى نحو 5.6 مليار جنيه، ليغلق عند 632.857 مليار جنيه، وذلك بعد تحقيقها لخسائر كبيرة تجاوزت 2 مليار جنيه فى بداية التعاملات اليوم.

 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 10655 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 2091 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 12842 نقطة.


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كما قفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 4219 نقطة.

 
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 1963 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 2867 نقطة.
 
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