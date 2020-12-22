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تعليم

شدد على الإجراءات الاحترازية.. رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات الدراسات العليا

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 03:28 م
صدى البلد
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محمد شحتة
تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر ، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر؛ لجان امتحانات الدراسات العليا لقطاع كليات الطب بجامعة الأزهر، والتي تقام في مقر كلية الطب بنين جامعة الأزهر بالقاهرة. 

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية؛ حفاظًا على سلامة جميع أفراد العملية التعليمية، وخلال الجولة تأكد رئيس الجامعة من تهيئة المناخ المناسب للامتحانات.
    
كان في استقبال رئيس الجامعة كل من: الدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية الطب، والدكتور خيري عبد الحميد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد العزيز الزيات، وكيل  الكلية للدراسات العليا والبحوث.
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