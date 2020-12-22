شدد على الإجراءات الاحترازية.. رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات الدراسات العليا

تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر ، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر؛ لجان امتحانات الدراسات العليا لقطاع كليات الطب بجامعة الأزهر، والتي تقام في مقر كلية الطب بنين جامعة الأزهر بالقاهرة.





وشدد رئيس الجامعة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية؛ حفاظًا على سلامة جميع أفراد العملية التعليمية، وخلال الجولة تأكد رئيس الجامعة من تهيئة المناخ المناسب للامتحانات.