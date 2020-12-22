ثعلب يستولى على سيارة ويمنع مالكها من الاقتراب.. فيديو وصور

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق رد فعل موسيقي بريطاني عقب استيلاء " ثعلب " على سيارته متسببًا له في حالة من الخوف حالت دون تمكنه من دخول سيارته لبعض الوقت، حيث فوجئ بعد عودته للسيارة عند انتهاء الحفل الذي كان مشاركًا فيه بمقاطعة "دورست" جنوب غرب إنجلترا بأن الثعلب كان مستلقيًا فوق سقف السيارة وكأنه يستخدمها كسرير.









ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الموسيقي "كريس باين" كان قد أنهى لتوه حفلًا موسيقيًا، أقيم في وقت سابق من الشهر الجاري، وعند عودته إلى سيارته، التي كان قد تركها في موقف سيارات ، كانت هذه المفاجأة المزعجة في انتظاره.

















واعتقد "باين"، البالغ من العمر 25 عامًا، في البداية أن قطة كانت مستلقية على سقف سيارته، لكنه صُدم عندما اكتشف أن أمامه ثعلب ترك كافة الأماكن المتاحة واستلقى أعلى سيارته، كما يتبين في اللقطات المرفقة.









وإدراكًا منه أن سلوكيات الثعالب يمكن أن تكون غير متوقعة، فقد حاول "باين" إبعاد الثعلب عن سيارته بهدوء مرارًا وتكرارًا، لكن محاولاته لم تفلح، وظل في مكانه دون حراك وبدا وكأنه على وشك أن يغفو مرة أخرى.









ونقلت "ديلي ميل" عن "كريس باين"، وهو من مدينة "بورنموث" بمقاطعة "دورست"، قوله إنه اعتقد للوهلة الأولى أنه كان قطة وليس ثعلبًا، لذا قرر توثيق هذا الموقف بكاميرا هاتفه المحمول على سبيل المزاح، لكنه اكتشف ماهيته أثناء اقترابه من السيارة؛ وتابع موضحًا أنه اعتقد أيضًا أن الثعلب ربما مصاب لأنه لم يكن يتحرك، إلا أنه سرعان ما تأكد من خطأ هذا الاعتقاد أيضًا.















